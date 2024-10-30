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Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области - РИА Новости, 30.10.2024
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10:43 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/schelkovo-1980850048.html
Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области
Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области - РИА Новости, 30.10.2024
Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
щелково
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации. "Наши волонтеры все сортируют, упаковывают и даже доставляют грузы. Также здесь ребята плетут маскировочные сети и делают окопные свечи", — рассказали в пресс-службе. Глава городского округа вручил награды самым активным добровольцам: Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой. "Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником", — привели в пресс-службе слова Булгакова.
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щелково
Щелково

Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ЩелковоГлава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Щелково
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Наши волонтеры все сортируют, упаковывают и даже доставляют грузы. Также здесь ребята плетут маскировочные сети и делают окопные свечи", — рассказали в пресс-службе.
Глава городского округа вручил награды самым активным добровольцам: Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой.
"Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником", — привели в пресс-службе слова Булгакова.
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