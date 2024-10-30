https://ria.ru/20241030/schelkovo-1980850048.html

Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области

Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области - РИА Новости, 30.10.2024

Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:43

2024-10-30T10:43

2024-10-30T10:43

щелково

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации. "Наши волонтеры все сортируют, упаковывают и даже доставляют грузы. Также здесь ребята плетут маскировочные сети и делают окопные свечи", — рассказали в пресс-службе. Глава городского округа вручил награды самым активным добровольцам: Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой. "Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником", — привели в пресс-службе слова Булгакова.

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970787449.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково