https://ria.ru/20241030/schelkovo-1980850048.html
Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области
Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области - РИА Новости, 30.10.2024
Глава Щелкова поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
щелково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980846990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c29e1f1874a4aa47b0f981e84814900f.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации. "Наши волонтеры все сортируют, упаковывают и даже доставляют грузы. Также здесь ребята плетут маскировочные сети и делают окопные свечи", — рассказали в пресс-службе. Глава городского округа вручил награды самым активным добровольцам: Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой. "Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником", — привели в пресс-службе слова Булгакова.
https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970787449.html
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами в пункте сбора гуманитарной помощи и поздравил их с Днем добровольца Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Наши волонтеры все сортируют, упаковывают и даже доставляют грузы. Также здесь ребята плетут маскировочные сети и делают окопные свечи", — рассказали в пресс-службе.
Глава городского округа вручил награды самым активным добровольцам: Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой.
"Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником", — привели в пресс-службе слова Булгакова.