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США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России - РИА Новости, 30.10.2024
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18:39 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980991866.html
США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России
США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России - РИА Новости, 30.10.2024
США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России
Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:39
2024-10-30T18:39
экономика
россия
москва
алексей мордашов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. "Акционерное общество "Кордиант", - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций. В начале октября "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России. В линейке легковых шин компании - Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved; в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex; в прочей продукции - "Метеор Авто", "Метеор Термо" и "Метеор Тех". Отмечалось, что "Севергрупп" получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, сделка была одобрена антимонопольными органами. На предприятиях "Кордиант" работает около 8 тысяч человек. Сумма сделки не уточнялась. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980982350.html
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экономика, россия, москва, алексей мордашов, владимир путин, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Россия, Москва, Алексей Мордашов, Владимир Путин, Министерство финансов США, В мире
США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России

Минфин США внес в санкционные списки крупного производителя шин "Кордиант"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова.
"Акционерное общество "Кордиант", - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций.
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В начале октября "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России. В линейке легковых шин компании - Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved; в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex; в прочей продукции - "Метеор Авто", "Метеор Термо" и "Метеор Тех".
Отмечалось, что "Севергрупп" получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, сделка была одобрена антимонопольными органами. На предприятиях "Кордиант" работает около 8 тысяч человек. Сумма сделки не уточнялась.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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