https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980991866.html

США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России

США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России - РИА Новости, 30.10.2024

США ввели санкции против одного из крупнейших производителей шин в России

Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:39

2024-10-30T18:39

2024-10-30T18:39

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин США внес в санкционные списки производителя шин "Кордиант", приобретенного в начале октября компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. "Акционерное общество "Кордиант", - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций. В начале октября "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России. В линейке легковых шин компании - Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved; в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex; в прочей продукции - "Метеор Авто", "Метеор Термо" и "Метеор Тех". Отмечалось, что "Севергрупп" получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, сделка была одобрена антимонопольными органами. На предприятиях "Кордиант" работает около 8 тысяч человек. Сумма сделки не уточнялась. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980982350.html

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экономика, россия, москва, алексей мордашов, владимир путин, министерство финансов сша, в мире