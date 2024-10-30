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США ввели санкции против двух компаний "Росатома" - РИА Новости, 30.10.2024
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18:09 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980982350.html
США ввели санкции против двух компаний "Росатома"
США ввели санкции против двух компаний "Росатома" - РИА Новости, 30.10.2024
США ввели санкции против двух компаний "Росатома"
Минфин США внес в санкционные списки две компании госкорпорации "Росатом" - "Росатом Цифровые решения" и "Росатом микроэлектроника". РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:09
2024-10-30T18:09
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство финансов сша
в мире
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин США внес в санкционные списки две компании госкорпорации "Росатом" - "Росатом Цифровые решения" и "Росатом микроэлектроника". "Росатом Цифровые решения" входит в структуру блока цифровизации "Росатома", занимается продвижением и продажей цифровых продуктов и решений, разрабатываемых предприятиями и организациями "Росатома". "Росатом микроэлектроника" была создана для разработки элементов электроники и оборудования автоматизации на их основе. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980975804.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство финансов сша, в мире, сша, санкции в отношении россии
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство финансов США, В мире, США, Санкции в отношении России
США ввели санкции против двух компаний "Росатома"

США ввели санкции против компаний "Росатома" по цифровизации и микроэлектронике

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минфин США внес в санкционные списки две компании госкорпорации "Росатом" - "Росатом Цифровые решения" и "Росатом микроэлектроника".
"Росатом Цифровые решения" входит в структуру блока цифровизации "Росатома", занимается продвижением и продажей цифровых продуктов и решений, разрабатываемых предприятиями и организациями "Росатома". "Росатом микроэлектроника" была создана для разработки элементов электроники и оборудования автоматизации на их основе.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Блинкен объяснил введение новых санкций
Вчера, 17:38
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство финансов СШАВ миреСШАСанкции в отношении России
 
 
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