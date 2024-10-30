Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sandu-1980973444.html
Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов
Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов - РИА Новости, 30.10.2024
Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов
Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:30
2024-10-30T17:30
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980359306_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_675e4a90095c2f670344a0b7e4dc38c1.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Даже в штабе Санду не уверены, что фальсификации их спасут. Уже по итогам первого тура стало ясно, что их возможности в этом не безграничны. Поэтому наверняка там разрабатывают запасные планы на случай проигрыша. Отсюда эти судорожные попытки запугать и демотивировать избирателя – провокационные смс-рассылки и поиски днем с огнем доказательств покупки голосов", - сказал Шорников. По его словам, рядовые сторонники Майи Санду занервничали первыми, они почувствовали, что у режима земля уходит из-под ног, и стали вести себя агрессивно. "Этот избиратель никогда не чувствовал себя комфортно в Молдове и все эти годы ждал ее поглощения Румынией. Последние годы все шло для них хорошо и тут фактически на последней стометровке мечта ускользает из рук: немудрено, что некоторые из них начали кидаться на людей", - отметил эксперт. По его мнению, предчувствуя крах, в команде Санду еще теплится слабая надежда, что часть проевропейского избирателя от других кандидатов - Усатого, Ульяновского, Цыку, Нэстасе и Кику - перебежит в их лагерь, и что массовыми вбросами на зарубежных участках можно будет подкрутить результат до заветных 50,5%. "Набор вариантов не так велик: либо попытаться отменить выборы под предлогом выявления некой враждебной сети по подкупу избирателей, либо допустить выборы, но не согласиться с их результатами в случае проигрыша. В первом случае придется предъявлять доказательства, которых, как мы догадываемся, в природе не существует. А во втором, придется организовывать майдан и выводить ситуацию за рамки правового поля", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что в обоих случаях – это попытка узурпации власти и дестабилизация внутренней жизни страны на долгий период, стабилизировать ее будут репрессиями в отношении оппозиции и зачистками в лагере недовольных. "Под угрозой окажется и обстановка вокруг Приднестровья и Гагаузии, не исключено, что ради отвлечения внимания от внутренних проблем, там попытаются устроить провокации", - предположил эксперт. Он высказал убеждение в том, что открытие этого ящика Пандоры вовсе не гарантирует сохранение режима Санду у власти, напротив, оно обнуляет шансы Партии "Действие и солидарность" на предстоящих в 2025 году парламентских выборах. Поэтому, указал он, решаться на узурпацию сейчас, по меньшей мере, неразумно. Однако, подчеркивает Шорников, зная истеричный стиль "работы" этой части молдавского политикума, рассчитывать на их благоразумие – последнее дело. "Нам представляется, что единственный шанс, при котором Молдова может сохранить стабильность – убедительная победа Александра Стояногло, с отрывом в 10-15%. Тогда эта власть не сможет отрицать своего поражения и вынуждена будет с мыслями о реванше в 2025 году отползти в сторону", - подчеркнул Шорников.
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980961257.html
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980828885.html
https://ria.ru/20241023/sandu-1979672826.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980359306_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_4aad11d7ccdef5296a835e5e8154af91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов

Эксперт Шорников: фальсификации не спасут Санду от поражения на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США
Вчера, 16:52
"Даже в штабе Санду не уверены, что фальсификации их спасут. Уже по итогам первого тура стало ясно, что их возможности в этом не безграничны. Поэтому наверняка там разрабатывают запасные планы на случай проигрыша. Отсюда эти судорожные попытки запугать и демотивировать избирателя – провокационные смс-рассылки и поиски днем с огнем доказательств покупки голосов", - сказал Шорников.
По его словам, рядовые сторонники Майи Санду занервничали первыми, они почувствовали, что у режима земля уходит из-под ног, и стали вести себя агрессивно. "Этот избиратель никогда не чувствовал себя комфортно в Молдове и все эти годы ждал ее поглощения Румынией. Последние годы все шло для них хорошо и тут фактически на последней стометровке мечта ускользает из рук: немудрено, что некоторые из них начали кидаться на людей", - отметил эксперт.
По его мнению, предчувствуя крах, в команде Санду еще теплится слабая надежда, что часть проевропейского избирателя от других кандидатов - Усатого, Ульяновского, Цыку, Нэстасе и Кику - перебежит в их лагерь, и что массовыми вбросами на зарубежных участках можно будет подкрутить результат до заветных 50,5%. "Набор вариантов не так велик: либо попытаться отменить выборы под предлогом выявления некой враждебной сети по подкупу избирателей, либо допустить выборы, но не согласиться с их результатами в случае проигрыша. В первом случае придется предъявлять доказательства, которых, как мы догадываемся, в природе не существует. А во втором, придется организовывать майдан и выводить ситуацию за рамки правового поля", - сказал собеседник агентства.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Сенатор усомнился в объективности итогов еврореферендума в Молдавии
Вчера, 07:44
Он полагает, что в обоих случаях – это попытка узурпации власти и дестабилизация внутренней жизни страны на долгий период, стабилизировать ее будут репрессиями в отношении оппозиции и зачистками в лагере недовольных. "Под угрозой окажется и обстановка вокруг Приднестровья и Гагаузии, не исключено, что ради отвлечения внимания от внутренних проблем, там попытаются устроить провокации", - предположил эксперт.
Он высказал убеждение в том, что открытие этого ящика Пандоры вовсе не гарантирует сохранение режима Санду у власти, напротив, оно обнуляет шансы Партии "Действие и солидарность" на предстоящих в 2025 году парламентских выборах. Поэтому, указал он, решаться на узурпацию сейчас, по меньшей мере, неразумно. Однако, подчеркивает Шорников, зная истеричный стиль "работы" этой части молдавского политикума, рассчитывать на их благоразумие – последнее дело.
"Нам представляется, что единственный шанс, при котором Молдова может сохранить стабильность – убедительная победа Александра Стояногло, с отрывом в 10-15%. Тогда эта власть не сможет отрицать своего поражения и вынуждена будет с мыслями о реванше в 2025 году отползти в сторону", - подчеркнул Шорников.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Еврореферендум и выборы сделали Санду политическим трупом, считает эксперт
23 октября, 20:36
 
МолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала