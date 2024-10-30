https://ria.ru/20241030/sandu-1980973444.html

Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов

Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов - РИА Новости, 30.10.2024

Эксперт высказался о перспективах для Санду во втором туре выборов

Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:30

2024-10-30T17:30

2024-10-30T17:30

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ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Даже в штабе Санду не уверены, что фальсификации их спасут. Уже по итогам первого тура стало ясно, что их возможности в этом не безграничны. Поэтому наверняка там разрабатывают запасные планы на случай проигрыша. Отсюда эти судорожные попытки запугать и демотивировать избирателя – провокационные смс-рассылки и поиски днем с огнем доказательств покупки голосов", - сказал Шорников. По его словам, рядовые сторонники Майи Санду занервничали первыми, они почувствовали, что у режима земля уходит из-под ног, и стали вести себя агрессивно. "Этот избиратель никогда не чувствовал себя комфортно в Молдове и все эти годы ждал ее поглощения Румынией. Последние годы все шло для них хорошо и тут фактически на последней стометровке мечта ускользает из рук: немудрено, что некоторые из них начали кидаться на людей", - отметил эксперт. По его мнению, предчувствуя крах, в команде Санду еще теплится слабая надежда, что часть проевропейского избирателя от других кандидатов - Усатого, Ульяновского, Цыку, Нэстасе и Кику - перебежит в их лагерь, и что массовыми вбросами на зарубежных участках можно будет подкрутить результат до заветных 50,5%. "Набор вариантов не так велик: либо попытаться отменить выборы под предлогом выявления некой враждебной сети по подкупу избирателей, либо допустить выборы, но не согласиться с их результатами в случае проигрыша. В первом случае придется предъявлять доказательства, которых, как мы догадываемся, в природе не существует. А во втором, придется организовывать майдан и выводить ситуацию за рамки правового поля", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что в обоих случаях – это попытка узурпации власти и дестабилизация внутренней жизни страны на долгий период, стабилизировать ее будут репрессиями в отношении оппозиции и зачистками в лагере недовольных. "Под угрозой окажется и обстановка вокруг Приднестровья и Гагаузии, не исключено, что ради отвлечения внимания от внутренних проблем, там попытаются устроить провокации", - предположил эксперт. Он высказал убеждение в том, что открытие этого ящика Пандоры вовсе не гарантирует сохранение режима Санду у власти, напротив, оно обнуляет шансы Партии "Действие и солидарность" на предстоящих в 2025 году парламентских выборах. Поэтому, указал он, решаться на узурпацию сейчас, по меньшей мере, неразумно. Однако, подчеркивает Шорников, зная истеричный стиль "работы" этой части молдавского политикума, рассчитывать на их благоразумие – последнее дело. "Нам представляется, что единственный шанс, при котором Молдова может сохранить стабильность – убедительная победа Александра Стояногло, с отрывом в 10-15%. Тогда эта власть не сможет отрицать своего поражения и вынуждена будет с мыслями о реванше в 2025 году отползти в сторону", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980961257.html

https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980828885.html

https://ria.ru/20241023/sandu-1979672826.html

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молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, в мире