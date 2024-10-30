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"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью - РИА Новости, 30.10.2024
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12:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью - РИА Новости, 30.10.2024
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью
Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:15
2024-10-30T12:15
москва
анталья (провинция)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
турция
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, сообщили в авиакомпании. "Посадка воздушного судна рейса SU2146 Москва - Анталья за 30 октября выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, как упомянули в ряде ТГ-каналов. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки", - рассказали в авиакомпании. В целях сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.
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москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, турция
Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество, Турция
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью

"Аэрофлот" назвал посадку в Шереметьево рейса в Анталью по техпричинам штатной

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВзлетно-посадочная полоса в Международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Взлетно-посадочная полоса в Международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Взлетно-посадочная полоса в Международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, сообщили в авиакомпании.
"Посадка воздушного судна рейса SU2146 Москва - Анталья за 30 октября выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, как упомянули в ряде ТГ-каналов. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки", - рассказали в авиакомпании.
В целях сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.
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МоскваАнталья (провинция)АэрофлотШереметьево (аэропорт)ОбществоТурция
 
 
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