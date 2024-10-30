https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html

"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью

"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью - РИА Новости, 30.10.2024

"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью

Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:15

2024-10-30T12:15

2024-10-30T12:15

москва

анталья (провинция)

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

общество

турция

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, сообщили в авиакомпании. "Посадка воздушного судна рейса SU2146 Москва - Анталья за 30 октября выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, как упомянули в ряде ТГ-каналов. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки", - рассказали в авиакомпании. В целях сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html

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анталья (провинция)

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Ольга Фомченкова

москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, турция