https://ria.ru/20241030/samolet-1980883334.html
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью - РИА Новости, 30.10.2024
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью
Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:15
2024-10-30T12:15
2024-10-30T12:15
москва
анталья (провинция)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956834730_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_dea3d809aa4228cf5c15c379e1dd8b23.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, сообщили в авиакомпании. "Посадка воздушного судна рейса SU2146 Москва - Анталья за 30 октября выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, как упомянули в ряде ТГ-каналов. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки", - рассказали в авиакомпании. В целях сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.
https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html
москва
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956834730_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_76f60904062f2e3b0aeaf7b8a88667dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, турция
Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество, Турция
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с посадкой рейса в Анталью
"Аэрофлот" назвал посадку в Шереметьево рейса в Анталью по техпричинам штатной
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", вылетевший по маршруту Москва - Анталья, вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" из-за срабатывания индикации давления в кабине, посадка выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, сообщили в авиакомпании.
"Посадка воздушного судна рейса SU2146 Москва - Анталья за 30 октября выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, как упомянули в ряде ТГ-каналов. В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки", - рассказали в авиакомпании.
В целях сокращения времени ожидания вылета, которое требуется на дополнительный технический осмотр воздушного судна, принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне, добавили в авиакомпании.