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Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем - РИА Новости, 30.10.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:52 30.10.2024 (обновлено: 12:02 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/samolet-1980875569.html
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем - РИА Новости, 30.10.2024
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем
Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:52
2024-10-30T12:02
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
туризм
турция
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 11.44 сел штатно в Шереметьево, - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности в одной из систем.
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шереметьево (аэропорт), airbus a321, турция, происшествия, россия
Шереметьево (аэропорт), Airbus A321, Туризм, Турция, Происшествия, Россия
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем

Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 11.44 сел штатно в Шереметьево, - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительной информации, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности в одной из систем.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку
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ТуризмШереметьево (аэропорт)Airbus A321ТурцияПроисшествияРоссия
 
 
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