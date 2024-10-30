https://ria.ru/20241030/samolet-1980875569.html

Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем

Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем - РИА Новости, 30.10.2024

Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем

Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:52

2024-10-30T11:52

2024-10-30T12:02

шереметьево (аэропорт)

airbus a321

туризм

турция

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 11.44 сел штатно в Шереметьево, - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности в одной из систем.

https://ria.ru/20241001/sheremetevo-1975673436.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шереметьево (аэропорт), airbus a321, турция, происшествия, россия