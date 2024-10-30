https://ria.ru/20241030/samolet-1980875569.html
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем - РИА Новости, 30.10.2024
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем
Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:52
2024-10-30T11:52
2024-10-30T12:02
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 11.44 сел штатно в Шереметьево, - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что, по предварительной информации, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности в одной из систем.
https://ria.ru/20241001/sheremetevo-1975673436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), airbus a321, турция, происшествия, россия
Шереметьево (аэропорт), Airbus A321, Туризм, Турция, Происшествия, Россия
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево из-за технических проблем
Рейс в Анталью вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 11.44 сел штатно в Шереметьево, - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по предварительной информации, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности в одной из систем.