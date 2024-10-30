https://ria.ru/20241030/rudn-1980826580.html
В деле о попытке взрыва в общежитии РУДН могут появиться новые эпизоды
В деле о попытке взрыва в общежитии РУДН могут появиться новые эпизоды - РИА Новости, 30.10.2024
В деле о попытке взрыва в общежитии РУДН могут появиться новые эпизоды
В уголовном деле о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:48
2024-10-30T06:48
2024-10-30T06:48
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В уголовном деле о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) могут появиться соучастники и новые эпизоды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Не все соучастники и иные эпизоды установлены", - сказано в документах. О задержании и аресте трех человек стало известно в октябре прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы". Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.
https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html
https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html
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происшествия
В деле о попытке взрыва в общежитии РУДН могут появиться новые эпизоды
В деле о попытке взрыва в общежитии РУДН могут прибавиться эпизоды и соучастники
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В уголовном деле о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) могут появиться соучастники и новые эпизоды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Не все соучастники и иные эпизоды установлены", - сказано в документах.
О задержании и аресте трех человек стало известно в октябре прошлого года.
Тогда в столичном суде сообщали, что их подозревали в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития "Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы". Иные подробности уголовного дела неизвестны.
По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.