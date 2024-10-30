https://ria.ru/20241030/rossija-1980893144.html

Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.10.2024

Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин провели консультации, в ходе которых стороны... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:51

2024-10-30T12:51

2024-10-30T12:51

в мире

корейский полуостров

россия

китай

андрей руденко

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин провели консультации, в ходе которых стороны подчеркнули, что путь к сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове лежит через отказ США от курса на блоковое противостояние, продолжат взаимодействие для создания справедливой системы безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "Было подчеркнуто, что путь к сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове, устранению рисков возникновения крупномасштабного вооруженного конфликта лежит через отказ Вашингтона и его союзников от курса на блоковое противостояние и стремление навязать "основанный на правилах миропорядок", провоцирующий конфронтацию в духе холодной войны", - говорится в нём В нём также сообщается, что Россия и Китай продолжат тесную координацию и плотное взаимодействие, в том числе в ООН, в интересах создания справедливой системы неделимой безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. "Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в субрегионе, причинами которой являются опасное наращивание США и их союзниками совместной военной активности, а также построение ими военно-политических альянсов в ущерб безопасности других стран Северо-Восточной Азии", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241026/kndr-1980209966.html

https://ria.ru/20241026/kndr-1980194480.html

корейский полуостров

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в мире, корейский полуостров, россия, китай, андрей руденко, оон