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Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.10.2024
Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин провели консультации, в ходе которых стороны... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:51
2024-10-30T12:51
2024-10-30T12:51
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин провели консультации, в ходе которых стороны подчеркнули, что путь к сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове лежит через отказ США от курса на блоковое противостояние, продолжат взаимодействие для создания справедливой системы безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "Было подчеркнуто, что путь к сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове, устранению рисков возникновения крупномасштабного вооруженного конфликта лежит через отказ Вашингтона и его союзников от курса на блоковое противостояние и стремление навязать "основанный на правилах миропорядок", провоцирующий конфронтацию в духе холодной войны", - говорится в нём В нём также сообщается, что Россия и Китай продолжат тесную координацию и плотное взаимодействие, в том числе в ООН, в интересах создания справедливой системы неделимой безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. "Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в субрегионе, причинами которой являются опасное наращивание США и их союзниками совместной военной активности, а также построение ими военно-политических альянсов в ущерб безопасности других стран Северо-Восточной Азии", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241026/kndr-1980209966.html
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в мире, корейский полуостров, россия, китай, андрей руденко, оон
В мире, Корейский полуостров, Россия, Китай, Андрей Руденко, ООН
Россия и Китай обсудили ситуацию на Корейском полуострове
МИД: РФ и КНР продолжат создавать систему безопасности на Корейском полуострове