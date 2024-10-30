https://ria.ru/20241030/rossija-1980886488.html

В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг

В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг - РИА Новости, 30.10.2024

В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг

Майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:24

2024-10-30T12:24

2024-10-30T13:22

экономика

россия

дальний восток

юг

евгений грабчак

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на форуме "РБК Tech-2024". "Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен", - сказал Грабчак отвечая на вопрос, не придется ли принудительно тормозить развитие искусственного интеллекта и цифровизацию экономики в России из-за нехватки электроэнергии. Он добавил, что речь идет о любом майнинге - как частном, так и промышленном. "Из-за дефицита электроэнергии. У нас, допустим, уже сейчас дефицитные зоны - Дальний Восток, Юго-Запад Сибири, Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года", - объяснил чиновник. В ответ на идею увеличить выработку электроэнергии для нужд цифровой экономики Грабчак пояснил: "Чтобы кому-то дать, надо у кого-то забрать. Это первое. Второе. Инвестиционный цикл минимальный 5 лет. Хотим более эффективную генерацию, например атомную, - 10 лет. Хотим еще более эффективную и безопасную, например, гидро, - 12-13 лет. Это срок строительства. Раньше не можем". В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинговой деятельности. По закону, заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в реестр Минцифры РФ. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП в свою очередь будут в праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

https://ria.ru/20240923/mayning-1974322691.html

https://ria.ru/20241009/minfin-1977307086.html

https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

россия

дальний восток

юг

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экономика, россия, дальний восток, юг, евгений грабчак