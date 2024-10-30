https://ria.ru/20241030/rossija-1980886488.html
В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг
В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг - РИА Новости, 30.10.2024
В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг
Майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:24
2024-10-30T12:24
2024-10-30T13:22
экономика
россия
дальний восток
юг
евгений грабчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934253_0:219:3102:1964_1920x0_80_0_0_5bc6c6e9254d59d89d84cd4c76268dab.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на форуме "РБК Tech-2024". "Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен", - сказал Грабчак отвечая на вопрос, не придется ли принудительно тормозить развитие искусственного интеллекта и цифровизацию экономики в России из-за нехватки электроэнергии. Он добавил, что речь идет о любом майнинге - как частном, так и промышленном. "Из-за дефицита электроэнергии. У нас, допустим, уже сейчас дефицитные зоны - Дальний Восток, Юго-Запад Сибири, Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года", - объяснил чиновник. В ответ на идею увеличить выработку электроэнергии для нужд цифровой экономики Грабчак пояснил: "Чтобы кому-то дать, надо у кого-то забрать. Это первое. Второе. Инвестиционный цикл минимальный 5 лет. Хотим более эффективную генерацию, например атомную, - 10 лет. Хотим еще более эффективную и безопасную, например, гидро, - 12-13 лет. Это срок строительства. Раньше не можем". В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинговой деятельности. По закону, заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в реестр Минцифры РФ. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП в свою очередь будут в праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
https://ria.ru/20240923/mayning-1974322691.html
https://ria.ru/20241009/minfin-1977307086.html
https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html
россия
дальний восток
юг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934253_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_307a8a138c58de749c7124c4e27359cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, юг, евгений грабчак
Экономика, Россия, Дальний Восток, Юг, Евгений Грабчак
В энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг
Минэнерго: в энергодефицитных регионах запретят криптомайнинг
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на форуме "РБК Tech-2024".
"Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен", - сказал Грабчак отвечая на вопрос, не придется ли принудительно тормозить развитие искусственного интеллекта и цифровизацию экономики в России из-за нехватки электроэнергии.
Он добавил, что речь идет о любом майнинге - как частном, так и промышленном.
"Из-за дефицита электроэнергии. У нас, допустим, уже сейчас дефицитные зоны - Дальний Восток
, Юго-Запад Сибири, Юг
. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года", - объяснил чиновник.
В ответ на идею увеличить выработку электроэнергии для нужд цифровой экономики Грабчак пояснил: "Чтобы кому-то дать, надо у кого-то забрать. Это первое. Второе. Инвестиционный цикл минимальный 5 лет. Хотим более эффективную генерацию, например атомную, - 10 лет. Хотим еще более эффективную и безопасную, например, гидро, - 12-13 лет. Это срок строительства. Раньше не можем".
В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинговой деятельности. По закону, заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в реестр Минцифры РФ. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП в свою очередь будут в праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.