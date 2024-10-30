https://ria.ru/20241030/rossija-1980861061.html

В Соцфонде рассказали, кто получает ежемесячные денежные выплаты

В Соцфонде рассказали, кто получает ежемесячные денежные выплаты - РИА Новости, 30.10.2024

В Соцфонде рассказали, кто получает ежемесячные денежные выплаты

Свыше 15 миллионов человек в России получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), говорится в сообщении на сайте Социального фонда России. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:22

2024-10-30T11:22

2024-10-30T11:23

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Свыше 15 миллионов человек в России получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), говорится в сообщении на сайте Социального фонда России. "Ежемесячную денежную выплату в России получают 15,1 миллиона человек. Это граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий и их семьи, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, а также члены их семей, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда, семьи участников Великой Отечественной войны и другие", - говорится в сообщении. По данным ведомства, получатели могут выбрать набор социальных услуг вместо части ЕДВ. К ним относятся обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно. "Исключение составляют Герои России и СССР, члены семей умерших (погибших) Героев России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда – им ЕВД предоставляется в виде денежных выплат", - уточнили в сообщении.

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общество, россия, ссср