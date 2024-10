https://ria.ru/20241030/rets-1980858822.html

Экспортеры РФ провели в Омане более 300 встреч с потенциалом в $38 млн

Экспортеры РФ провели в Омане более 300 встреч с потенциалом в $38 млн - РИА Новости, 30.10.2024

Экспортеры РФ провели в Омане более 300 встреч с потенциалом в $38 млн

Российские экспортеры в рамках многоотраслевой бизнес-миссии под эгидой национального бренда Made in Russia провели в Омане более 300 встреч с местным бизнесом... РИА Новости, 30.10.2024

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские экспортеры в рамках многоотраслевой бизнес-миссии под эгидой национального бренда Made in Russia провели в Омане более 300 встреч с местным бизнесом с потенциалом на поставки в 38 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В столице Омана, Маскате, прошла масштабная многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой национального бренда Made in Russia. Деловое событие, организованное при поддержке Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ), собрало 39 российских компаний, представляющих широкий спектр продукции и инновационных решений - от продуктов питания до передовых робототехнических комплексов", - говорится в сообщении.Целью бизнес-миссии стало укрепление деловых связей и расширение присутствия российских компаний на оманском рынке. В рамках мероприятия было проведено более 300 встреч с ключевыми партнерами и потенциальными клиентами, что позволило обсудить перспективы сотрудничества и наметить планы на будущее. В них приняли участие представители более 50 оманских компаний. "Экспортный потенциал состоявшихся переговоров - 38 миллионов долларов. Уже обозначены даты повторных встреч", - отмечает РЭЦ.Особый интерес у оманских партнеров вызвали российские инновационные технологии в сфере нефтедобычи, а также экспортеры сельскохозяйственного сектора, заинтересованные создании совместных проектов на территории Султаната.В стране, где обводненность при добыче нефти является одной из проблем, могут помочь решения, предлагаемые российскими компаниями. Так, одна из компаний представила оборудование, способное устранить проблему обводненности на начальном этапе добычи. Эти технологии являются российскими запатентованными разработками и могут повысить эффективность нефтедобычи в Омане.Бизнес-миссия продемонстрировала высокий потенциал российской продукции и технологий, а также готовность отечественных производителей к активному взаимодействию с оманскими партнерами. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности и налаженные контакты станут основой для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, открывая новые возможности для экспорта российских товаров и услуг в Оман и другие страны региона.Для российских компаний председатель Торгово-промышленной палаты Омана организовал прием, на котором присутствовал и заместитель министра транспорта Омана, ответственный за высокие технологии.РЭЦ напоминает, что вся необходимая информация для экспортеров о том, как принять участие в бизнес-миссиипод брендом Made in Russia, собрана на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

