https://ria.ru/20241030/reparatsii-1980907643.html
Германия отказалась от выплаты военных репараций Греции
Германия отказалась от выплаты военных репараций Греции - РИА Новости, 30.10.2024
Германия отказалась от выплаты военных репараций Греции
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг требования о выплате Греции военных репараций, вопрос подняла греческий президент Катерина Сакелларопулу,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:55
2024-10-30T13:55
2024-10-30T13:55
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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг требования о выплате Греции военных репараций, вопрос подняла греческий президент Катерина Сакелларопулу, принимая Штайнмайера в Президентском дворце в среду утром. Штайнмайер находится в Греции с трехдневным официальным визитом. Визит начался во вторник с посещения города Салоники, в среду Штайнмайер находится в Афинах, где запланированы встречи с президентом и премьер-министром Греции. В диалоге, который состоялся перед телекамерами, Сакелларопулу подняла вопрос о репарациях со стороны Германии. "Это важный вопрос для греческого государства, который остается нерешенным. Важно обсуждать проблемы прошлого", - сказала Сакелларопулу. Президент Германии ответил, что для его страны этот вопрос юридически закрыт. "Наши правовые позиции по вопросу репараций различаются, и Вы это знаете. Мы придерживаемся мнения, что с юридической точки зрения этот вопрос считается закрытым. Однако мы остаемся приверженными нашей исторической ответственности не только в отношении Салоник (где погибла большая часть еврейской общины), но и в других местах. Именно это побудило меня встретиться с оставшимися в Салониках людьми, с еврейской общиной и обсудить, как мы могли бы создать памятник в память о погибших", - сказал Штайнмайер. Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.
https://ria.ru/20240601/lavrov-1949891853.html
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в мире, германия, греция, салоники, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Греция, Салоники, Франк-Вальтер Штайнмайер
Германия отказалась от выплаты военных репараций Греции
Президент ФРГ Штайнмайер отверг требования о выплате Греции военных репараций
АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг требования о выплате Греции военных репараций, вопрос подняла греческий президент Катерина Сакелларопулу, принимая Штайнмайера в Президентском дворце в среду утром.
Штайнмайер находится в Греции с трехдневным официальным визитом. Визит начался во вторник с посещения города Салоники
, в среду Штайнмайер находится в Афинах
, где запланированы встречи с президентом и премьер-министром Греции.
В диалоге, который состоялся перед телекамерами, Сакелларопулу подняла вопрос о репарациях со стороны Германии.
"Это важный вопрос для греческого государства, который остается нерешенным. Важно обсуждать проблемы прошлого", - сказала Сакелларопулу.
Президент Германии ответил, что для его страны этот вопрос юридически закрыт.
"Наши правовые позиции по вопросу репараций различаются, и Вы это знаете. Мы придерживаемся мнения, что с юридической точки зрения этот вопрос считается закрытым. Однако мы остаемся приверженными нашей исторической ответственности не только в отношении Салоник (где погибла большая часть еврейской общины), но и в других местах. Именно это побудило меня встретиться с оставшимися в Салониках людьми, с еврейской общиной и обсудить, как мы могли бы создать памятник в память о погибших", - сказал Штайнмайер.
Греция добивается от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, она требует более 107,2 миллиарда евро компенсации за гибель и увечья людей. Берлин
отказывается платить, заявляя, что давно компенсировал ущерб.