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В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей - РИА Новости, 30.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:11 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/regvyplaty-1980949355.html
В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей
В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей - РИА Новости, 30.10.2024
В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей
В Тверской области с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:11
2024-10-30T16:11
тверская область
игорь руденя
сво
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Тверской области с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на заседании Бюджетной комиссии Тверской области в среду. С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей. В Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы. Кроме того, решением главы региона участники СВО и их семьи могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.
https://ria.ru/20241016/rudenya-1978397142.html
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игорь руденя, сво
Тверская область, Игорь Руденя, СВО

В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до 2 млн рублей
В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до 2 млн рублей - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до 2 млн рублей
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Тверской области с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на заседании Бюджетной комиссии Тверской области в среду.
С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей.
В Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы.
Кроме того, решением главы региона участники СВО и их семьи могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений.
За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание по ликвидации последствий атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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