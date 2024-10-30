https://ria.ru/20241030/regvyplaty-1980949355.html

В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей

В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей - РИА Новости, 30.10.2024

В Верхневолжье увеличат регвыплаты контрактникам до двух млн рублей

В Тверской области с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:11

2024-10-30T16:11

2024-10-30T16:11

тверская область

игорь руденя

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980936654_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_4d8fa792d323add6bdf37ca65e8981c7.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Тверской области с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на заседании Бюджетной комиссии Тверской области в среду. С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной выплаты военнослужащие в Тверской области будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей. В Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы. Кроме того, решением главы региона участники СВО и их семьи могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.

https://ria.ru/20241016/rudenya-1978397142.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, сво