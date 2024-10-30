https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html

Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР

Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР - РИА Новости, 30.10.2024

Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин встретился в среду с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, во время мероприятия... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:42

2024-10-30T18:42

2024-10-30T18:42

карачаево-черкесская республика

россия

марат хуснуллин

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин встретился в среду с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, во время мероприятия они обсудили социально-экономическое развитие региона и ход реализации национальных проектов, сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале. Также на встрече обсуждалась подготовка региона к участию в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Темрезов поблагодарил на встрече зампредседателя правительства за постоянную поддержку региона. "В частности в развитии транспортной доступности, строительстве социальной и коммунальной инфраструктуры, а также создании комфортных общественных пространств. Вице-премьер очень глубоко погружен в специфику республики, еженедельно проводит заседания федерального штаба по этим направлениям и системно поддерживает регионы в достижении обозначенных индикаторов нацпроектов", - написал Темрезов. Хуснуллин добавил, что в КЧР за девять месяцев ввели более 286 тысяч квадратных метров жилья. "Также досрочно завершили переселение людей из аварийных домов, признанных таким до 2017 года, и уже приступили к новой программе", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. Глава КЧР подчеркнул, что республика ориентирована на стопроцентное выполнение всех мероприятий нацпроектов. Одной из приоритетных задач на будущее ставится готовность к новым нацпроектам в рамках исполнения стратегических целей и задач, поставленных президентом РФ в его послании к Федеральному Собранию.

https://ria.ru/20241030/temrezov-1980857885.html

https://ria.ru/20241029/temrezov-1980762834.html

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россия, марат хуснуллин, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)