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Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР - РИА Новости, 30.10.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:42 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html
Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР
Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР - РИА Новости, 30.10.2024
Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин встретился в среду с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, во время мероприятия... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:42
2024-10-30T18:42
карачаево-черкесская республика
россия
марат хуснуллин
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин встретился в среду с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, во время мероприятия они обсудили социально-экономическое развитие региона и ход реализации национальных проектов, сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале. Также на встрече обсуждалась подготовка региона к участию в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Темрезов поблагодарил на встрече зампредседателя правительства за постоянную поддержку региона. "В частности в развитии транспортной доступности, строительстве социальной и коммунальной инфраструктуры, а также создании комфортных общественных пространств. Вице-премьер очень глубоко погружен в специфику республики, еженедельно проводит заседания федерального штаба по этим направлениям и системно поддерживает регионы в достижении обозначенных индикаторов нацпроектов", - написал Темрезов. Хуснуллин добавил, что в КЧР за девять месяцев ввели более 286 тысяч квадратных метров жилья. "Также досрочно завершили переселение людей из аварийных домов, признанных таким до 2017 года, и уже приступили к новой программе", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. Глава КЧР подчеркнул, что республика ориентирована на стопроцентное выполнение всех мероприятий нацпроектов. Одной из приоритетных задач на будущее ставится готовность к новым нацпроектам в рамках исполнения стратегических целей и задач, поставленных президентом РФ в его послании к Федеральному Собранию.
https://ria.ru/20241030/temrezov-1980857885.html
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россия, марат хуснуллин, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Марат Хуснуллин, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Хуснуллин и Темрезов обсудили социально-экономическое развитие КЧР

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин встретился в среду с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, во время мероприятия они обсудили социально-экономическое развитие региона и ход реализации национальных проектов, сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале.
Также на встрече обсуждалась подготовка региона к участию в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни".
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Темрезов поблагодарил на встрече зампредседателя правительства за постоянную поддержку региона.
"В частности в развитии транспортной доступности, строительстве социальной и коммунальной инфраструктуры, а также создании комфортных общественных пространств. Вице-премьер очень глубоко погружен в специфику республики, еженедельно проводит заседания федерального штаба по этим направлениям и системно поддерживает регионы в достижении обозначенных индикаторов нацпроектов", - написал Темрезов.
Хуснуллин добавил, что в КЧР за девять месяцев ввели более 286 тысяч квадратных метров жилья.
"Также досрочно завершили переселение людей из аварийных домов, признанных таким до 2017 года, и уже приступили к новой программе", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Глава КЧР подчеркнул, что республика ориентирована на стопроцентное выполнение всех мероприятий нацпроектов. Одной из приоритетных задач на будущее ставится готовность к новым нацпроектам в рамках исполнения стратегических целей и задач, поставленных президентом РФ в его послании к Федеральному Собранию.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияМарат ХуснуллинРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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