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"Пять глаз" может создать общую засекреченную облачную среду, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
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11:21 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/razvedka-1980860055.html
"Пять глаз" может создать общую засекреченную облачную среду, пишут СМИ
"Пять глаз" может создать общую засекреченную облачную среду, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
"Пять глаз" может создать общую засекреченную облачную среду, пишут СМИ
Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, планирует создать общую засекреченную РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:21
2024-10-30T11:21
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, планирует создать общую засекреченную облачную среду, сообщает портал Breaking Defence. "Члены разведывательного альянса "Пять глаз" хотят создать сверхсекретную облачную среду, в которой смогут работать все пять стран", - говорится на сайте портала со ссылкой на главу общей разведки минобороны Канады бригадного генерала Эрика Ванденберга. По его словам, в облаке можно будет хранить документы с разным уровнем секретности, причем сотрудники разведок будут иметь доступ только к тем из них, на работу с которыми у них есть разрешение. "Это обеспечит многоцелевое использование", - отметил Ванденберг. Тем не менее, портал указывает, что пока это "всего лишь амбициозная цель", и официальные лица не называют сроков начала использования общей облачной среды. Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает информацию об учениях израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух - земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз".
https://ria.ru/20241030/microsoft--1980820105.html
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в мире, технологии, сша, канада, новая зеландия
В мире, Технологии, США, Канада, Новая Зеландия
"Пять глаз" может создать общую засекреченную облачную среду, пишут СМИ

Breaking Defence: "Пять глаз" хочет создать общую засекреченную облачную среду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, планирует создать общую засекреченную облачную среду, сообщает портал Breaking Defence.
"Члены разведывательного альянса "Пять глаз" хотят создать сверхсекретную облачную среду, в которой смогут работать все пять стран", - говорится на сайте портала со ссылкой на главу общей разведки минобороны Канады бригадного генерала Эрика Ванденберга.
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По его словам, в облаке можно будет хранить документы с разным уровнем секретности, причем сотрудники разведок будут иметь доступ только к тем из них, на работу с которыми у них есть разрешение.
"Это обеспечит многоцелевое использование", - отметил Ванденберг.
Тем не менее, портал указывает, что пока это "всего лишь амбициозная цель", и официальные лица не называют сроков начала использования общей облачной среды.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает информацию об учениях израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух - земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз".
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