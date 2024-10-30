"Пять глаз" может создать общую засекреченную облачную среду, пишут СМИ
Breaking Defence: "Пять глаз" хочет создать общую засекреченную облачную среду
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, планирует создать общую засекреченную облачную среду, сообщает портал Breaking Defence.
"Члены разведывательного альянса "Пять глаз" хотят создать сверхсекретную облачную среду, в которой смогут работать все пять стран", - говорится на сайте портала со ссылкой на главу общей разведки минобороны Канады бригадного генерала Эрика Ванденберга.
По его словам, в облаке можно будет хранить документы с разным уровнем секретности, причем сотрудники разведок будут иметь доступ только к тем из них, на работу с которыми у них есть разрешение.
"Это обеспечит многоцелевое использование", - отметил Ванденберг.
Тем не менее, портал указывает, что пока это "всего лишь амбициозная цель", и официальные лица не называют сроков начала использования общей облачной среды.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, которая включает информацию об учениях израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух - земля". Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз".
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