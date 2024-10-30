https://ria.ru/20241030/raketa-1980919282.html

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 30.10.2024

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:37

2024-10-30T14:37

2024-10-30T18:13

безопасность

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

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КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета."Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980828268.html

курская область

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безопасность, алексей смирнов (политик) , курская область