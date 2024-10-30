https://ria.ru/20241030/raketa-1980919282.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 30.10.2024
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:37
2024-10-30T14:37
2024-10-30T18:13
безопасность
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
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КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета."Ещё одна украинская ракета сбита в небе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20241030/bespilotniki-1980828268.html
курская область
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безопасность, алексей смирнов (политик) , курская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Губернатор: над Курской областью уничтожили украинскую ракету