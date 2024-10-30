https://ria.ru/20241030/pvo-1980993950.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.10.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:48

2024-10-30T18:48

2024-10-30T18:58

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Тридцатого октября с 17.00 до 18.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241030/vsu-1980858202.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)