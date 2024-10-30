https://ria.ru/20241030/pvo-1980914475.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:19
2024-10-30T14:19
2024-10-30T14:23
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."30 октября около 13.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241030/vsu-1980858202.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛП над территорией Белгородской области