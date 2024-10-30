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Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса соотечественников - РИА Новости, 30.10.2024
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11:51 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/putin-1980874809.html
Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса соотечественников
Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса соотечественников - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса соотечественников
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, отметил, что на конгрессе... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:51
2024-10-30T11:51
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, отметил, что на конгрессе собрались более 400 представителей русских общин из более чем ста стран мира, несмотря на притеснения на Западе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По словам Путина, Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия зарубежным соотечественникам. Так, совсем недавно были существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства. "Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, восьмого Всемирного конгресса соотечественников... С удовлетворением отмечаю, что, несмотря на серьезные трудности и притеснения, с которыми сегодня сталкиваются на Западе граждане, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности, на конгрессе собрались более четырехсот представителей русских общин из более чем ста государств мира. Конечно, для делегатов, которые проживают в недружественных странах, приезд в Москву для участия в этом мероприятии потребовал личного мужества", - говорится в телеграмме. Путин выразил благодарность тем, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка. Президент также отметил, что постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению, в соответствии с которой в Россию въехало уже более 1,2 миллиона человек. По линии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, выделяются дополнительные средства для тех, кто нуждается в юридической помощи. "Уверен, что в ходе конгресса вы не только обсудите проблемы, с которыми сталкиваются сегодня русские общины за границей, но и выдвинете новые идеи и инициативы, которые послужат консолидации многомиллионного русского мира и реализации его огромного созидательного потенциала", - добавил глава государства. Путин также пожелал участникам и гостям успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20241030/putin-1980864003.html
https://ria.ru/20241030/putin-1980851772.html
https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса соотечественников

Путин поприветствовал участников VIII Всемирного конгресса соотечественников

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, отметил, что на конгрессе собрались более 400 представителей русских общин из более чем ста стран мира, несмотря на притеснения на Западе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия зарубежным соотечественникам. Так, совсем недавно были существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Вчера, 11:37
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, восьмого Всемирного конгресса соотечественников... С удовлетворением отмечаю, что, несмотря на серьезные трудности и притеснения, с которыми сегодня сталкиваются на Западе граждане, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности, на конгрессе собрались более четырехсот представителей русских общин из более чем ста государств мира. Конечно, для делегатов, которые проживают в недружественных странах, приезд в Москву для участия в этом мероприятии потребовал личного мужества", - говорится в телеграмме.
Путин выразил благодарность тем, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил создать меры поддержки экспорта высокотехнологичной продукции
Вчера, 10:48
Президент также отметил, что постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению, в соответствии с которой в Россию въехало уже более 1,2 миллиона человек. По линии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, выделяются дополнительные средства для тех, кто нуждается в юридической помощи.
"Уверен, что в ходе конгресса вы не только обсудите проблемы, с которыми сталкиваются сегодня русские общины за границей, но и выдвинете новые идеи и инициативы, которые послужат консолидации многомиллионного русского мира и реализации его огромного созидательного потенциала", - добавил глава государства.
Путин также пожелал участникам и гостям успехов и всего самого доброго.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил разработать программу по продвижению продукции за рубежом
Вчера, 10:52
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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