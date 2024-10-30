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Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
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11:37 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/putin-1980864003.html
Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта
Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 ноября направить в правительство предложения по развитию экспорта, разработанные по итогам РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:37
2024-10-30T11:37
справки
россия
москва
алексей дюмин
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 ноября направить в правительство предложения по развитию экспорта, разработанные по итогам семинара-совещания по соответствующей теме в рамках подготовки к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения, касающиеся развития экспорта, разработанные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 сентября 2024 года", - сказано в тексте поручений по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета. Ответственным за исполнение поручения назначен помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, срок исполнения - 1 ноября 2024 года. Семинар-совещание в преддверии заседания президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития российского экспорта прошло в сентябре в Москве. В нем приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций.
https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html
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справки, россия, москва, алексей дюмин, владимир путин, максим орешкин
Справки, Россия, Москва, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Максим Орешкин
Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта

Путин поручил направить правительству предложения по развитию экспорта до ноября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 ноября направить в правительство предложения по развитию экспорта, разработанные по итогам семинара-совещания по соответствующей теме в рамках подготовки к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения, касающиеся развития экспорта, разработанные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 сентября 2024 года", - сказано в тексте поручений по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил разработать программу по продвижению продукции за рубежом
Вчера, 10:52
Ответственным за исполнение поручения назначен помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, срок исполнения - 1 ноября 2024 года.
Семинар-совещание в преддверии заседания президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития российского экспорта прошло в сентябре в Москве. В нем приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил разработать цифровой стандарт поддержки экспорта
Вчера, 10:56
 
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