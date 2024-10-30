https://ria.ru/20241030/putin-1980864003.html

Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта

Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта - РИА Новости, 30.10.2024

Путин поручил направить правительству рекомендации по развитию экспорта

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 ноября направить в правительство предложения по развитию экспорта, разработанные по итогам РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:37

2024-10-30T11:37

2024-10-30T11:37

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 ноября направить в правительство предложения по развитию экспорта, разработанные по итогам семинара-совещания по соответствующей теме в рамках подготовки к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения, касающиеся развития экспорта, разработанные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 сентября 2024 года", - сказано в тексте поручений по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета. Ответственным за исполнение поручения назначен помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, срок исполнения - 1 ноября 2024 года. Семинар-совещание в преддверии заседания президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы развития российского экспорта прошло в сентябре в Москве. В нем приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители правительства, главы регионов, руководители государственных корпораций.

https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html

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