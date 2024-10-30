https://ria.ru/20241030/putin-1980846057.html

Путин дал поручение по модернизации железных дорог

Путин дал поручение по модернизации железных дорог - РИА Новости, 30.10.2024

Путин дал поручение по модернизации железных дорог

Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:23

2024-10-30T10:23

2024-10-30T11:00

экономика

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог к пунктам пропуска на границе, соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о направлении части средств, фактически поступивших в качестве таможенных платежей и превышающих соответствующую сумму, предусмотренную федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241030/mishustin-1980853263.html

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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин