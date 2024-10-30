https://ria.ru/20241030/putin-1980846057.html
Путин дал поручение по модернизации железных дорог
Путин дал поручение по модернизации железных дорог - РИА Новости, 30.10.2024
Путин дал поручение по модернизации железных дорог
Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:23
2024-10-30T10:23
2024-10-30T11:00
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог к пунктам пропуска на границе, соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о направлении части средств, фактически поступивших в качестве таможенных платежей и превышающих соответствующую сумму, предусмотренную федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980853263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин дал поручение по модернизации железных дорог
Путин дал поручение по модернизации ж/д и дорог у пунктов пропуска на границе