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Путин дал поручение по модернизации железных дорог - РИА Новости, 30.10.2024
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10:23 30.10.2024 (обновлено: 11:00 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980846057.html
Путин дал поручение по модернизации железных дорог
Путин дал поручение по модернизации железных дорог - РИА Новости, 30.10.2024
Путин дал поручение по модернизации железных дорог
Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:23
2024-10-30T11:00
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог к пунктам пропуска на границе, соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о направлении части средств, фактически поступивших в качестве таможенных платежей и превышающих соответствующую сумму, предусмотренную федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин дал поручение по модернизации железных дорог

Путин дал поручение по модернизации ж/д и дорог у пунктов пропуска на границе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать о направлении поступлений незапланированных таможенных платежей на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог к пунктам пропуска на границе, соответствующий перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о направлении части средств, фактически поступивших в качестве таможенных платежей и превышающих соответствующую сумму, предусмотренную федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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