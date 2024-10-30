https://ria.ru/20241030/putin-1980845460.html

Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта

Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта - РИА Новости, 30.10.2024

Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:18

2024-10-30T10:18

2024-10-30T10:38

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

экономика

владимир путин

михаил мишустин

вероника никишина

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных проектов для подготовки кадров в сфере экспорта.Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр" и при участии госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки образовательным проектам, предусматривающим подготовку кадров для реализации проектов внешнеэкономической деятельности.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20241030/putin-1980847012.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, вероника никишина