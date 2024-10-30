https://ria.ru/20241030/putin-1980845460.html
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:18
2024-10-30T10:18
2024-10-30T10:38
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
экономика
владимир путин
михаил мишустин
вероника никишина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных проектов для подготовки кадров в сфере экспорта.Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр" и при участии госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки образовательным проектам, предусматривающим подготовку кадров для реализации проектов внешнеэкономической деятельности.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20241030/putin-1980847012.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, вероника никишина
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вероника Никишина
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта
Путин поручил оказать поддержку проектов по подготовке кадров в сфере экспорта