Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 30.10.2024 (обновлено: 10:38 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/putin-1980845460.html
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта - РИА Новости, 30.10.2024
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:18
2024-10-30T10:38
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
экономика
владимир путин
михаил мишустин
вероника никишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных проектов для подготовки кадров в сфере экспорта.Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр" и при участии госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки образовательным проектам, предусматривающим подготовку кадров для реализации проектов внешнеэкономической деятельности.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20241030/putin-1980847012.html
https://ria.ru/20241030/putin-1980847300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, вероника никишина
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вероника Никишина
Путин дал поручение по подготовке кадров в сфере экспорта

Путин поручил оказать поддержку проектов по подготовке кадров в сфере экспорта

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Российскому экспортному центру и "Росатому" рассмотреть вопрос о дополнительной господдержке образовательных проектов для подготовки кадров в сфере экспорта.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 сентября 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил обеспечить строительство ТЛЦ за счет внебюджетных средств
Вчера, 10:27
Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр" и при участии госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки образовательным проектам, предусматривающим подготовку кадров для реализации проектов внешнеэкономической деятельности.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта к весне 2025 года
Вчера, 10:29
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала