https://ria.ru/20241030/prominvestbank-1980969929.html

США вывели из-под санкций Проминвестбанк

США вывели из-под санкций Проминвестбанк - РИА Новости, 30.10.2024

США вывели из-под санкций Проминвестбанк

Министерство финансов США в среду вывело из-под санкций украинский Проминвестбанк, следует из обнародованного документа американского минфина. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:18

2024-10-30T17:18

2024-10-30T17:32

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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министерство финансов США в среду вывело из-под санкций украинский Проминвестбанк, следует из обнародованного документа американского минфина.Наряду с этим в тот же день ведомство США ввело ограничения в отношении десятков физических лиц и юридических лиц, в том числе из России, КНР, Турции, Чили, Греции и ряда других стран.

https://ria.ru/20241030/ssha-1980971535.html

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проминвестбанк, сша, в мире, россия, китай