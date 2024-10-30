https://ria.ru/20241030/prominvestbank-1980969929.html
США вывели из-под санкций Проминвестбанк
США вывели из-под санкций Проминвестбанк - РИА Новости, 30.10.2024
США вывели из-под санкций Проминвестбанк
Министерство финансов США в среду вывело из-под санкций украинский Проминвестбанк, следует из обнародованного документа американского минфина. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:18
2024-10-30T17:18
2024-10-30T17:32
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министерство финансов США в среду вывело из-под санкций украинский Проминвестбанк, следует из обнародованного документа американского минфина.Наряду с этим в тот же день ведомство США ввело ограничения в отношении десятков физических лиц и юридических лиц, в том числе из России, КНР, Турции, Чили, Греции и ряда других стран.
https://ria.ru/20241030/ssha-1980971535.html
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проминвестбанк, сша, в мире, россия, китай
Проминвестбанк, США, В мире, Россия, Китай
США вывели из-под санкций Проминвестбанк
Минфин США: из-под санкций выведен украинский Проминвестбанк