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Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.10.2024
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12:22 30.10.2024 (обновлено: 12:23 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/prokuratury-1980885995.html
Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве
Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.10.2024
Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве военных прокуратур России и Киргизии подписано в рамках встречи генеральных прокуроров двух стран Игоря Краснова и Максата... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:22
2024-10-30T12:23
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве военных прокуратур России и Киргизии подписано в рамках встречи генеральных прокуроров двух стран Игоря Краснова и Максата Асаналиева в Москве, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. "Состоялась встреча Игоря Краснова с генеральным прокурором Кыргызской Республики Максатом Асаналиевым... В завершение встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве органов военных прокуратур", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе переговоров Краснов рассказал о необходимости усовершенствовать взаимодействие ведомств в рамках работы Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран-участников СНГ. В частности, российский генпрокурор предложил расширить секретариат КСГП за счет представителей прокуратур других стран содружества. Краснов не исключил, что практической работе совета поспособствует участие в его заседаниях представителей налоговых служб, органов финансовой разведки и других отраслевых структур. "Подтверждаю нацеленность органов прокуратуры России к конструктивному взаимодействию по любым вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверен, что дружеские отношения Российской Федерации и Кыргызской Республики всегда будут надежной основой нашего сотрудничества", - приводятся в релизе слова Краснова.
https://ria.ru/20241020/zhaparov-1979038179.html
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здоровье - общество, россия, киргизия, москва, игорь краснов, снг, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Киргизия, Москва, Игорь Краснов, СНГ, В мире
Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве

Россия и Киргизия подписали соглашение о сотрудничестве военных прокуратур

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве военных прокуратур России и Киргизии подписано в рамках встречи генеральных прокуроров двух стран Игоря Краснова и Максата Асаналиева в Москве, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
"Состоялась встреча Игоря Краснова с генеральным прокурором Кыргызской Республики Максатом Асаналиевым... В завершение встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве органов военных прокуратур", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в ходе переговоров Краснов рассказал о необходимости усовершенствовать взаимодействие ведомств в рамках работы Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран-участников СНГ. В частности, российский генпрокурор предложил расширить секретариат КСГП за счет представителей прокуратур других стран содружества.
Краснов не исключил, что практической работе совета поспособствует участие в его заседаниях представителей налоговых служб, органов финансовой разведки и других отраслевых структур.
"Подтверждаю нацеленность органов прокуратуры России к конструктивному взаимодействию по любым вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверен, что дружеские отношения Российской Федерации и Кыргызской Республики всегда будут надежной основой нашего сотрудничества", - приводятся в релизе слова Краснова.
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