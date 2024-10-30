https://ria.ru/20241030/prokuratury-1980885995.html

Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве

Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.10.2024

Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве военных прокуратур России и Киргизии подписано в рамках встречи генеральных прокуроров двух стран Игоря Краснова и Максата... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:22

2024-10-30T12:22

2024-10-30T12:23

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве военных прокуратур России и Киргизии подписано в рамках встречи генеральных прокуроров двух стран Игоря Краснова и Максата Асаналиева в Москве, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. "Состоялась встреча Игоря Краснова с генеральным прокурором Кыргызской Республики Максатом Асаналиевым... В завершение встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве органов военных прокуратур", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе переговоров Краснов рассказал о необходимости усовершенствовать взаимодействие ведомств в рамках работы Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран-участников СНГ. В частности, российский генпрокурор предложил расширить секретариат КСГП за счет представителей прокуратур других стран содружества. Краснов не исключил, что практической работе совета поспособствует участие в его заседаниях представителей налоговых служб, органов финансовой разведки и других отраслевых структур. "Подтверждаю нацеленность органов прокуратуры России к конструктивному взаимодействию по любым вопросам, представляющим взаимный интерес. Уверен, что дружеские отношения Российской Федерации и Кыргызской Республики всегда будут надежной основой нашего сотрудничества", - приводятся в релизе слова Краснова.

https://ria.ru/20241020/zhaparov-1979038179.html

https://ria.ru/20241023/kirgizija-1979605220.html

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здоровье - общество, россия, киргизия, москва, игорь краснов, снг, в мире