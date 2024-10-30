https://ria.ru/20241030/prokuratura-1980883404.html

"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию

"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию - РИА Новости, 30.10.2024

"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию

Прокуратура проверит условия изготовления продукции в "Можайском кондитерском доме" (МКД) на фоне сообщений об антисанитарии, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:15

2024-10-30T12:15

2024-10-30T12:15

московская область (подмосковье)

происшествия

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит условия изготовления продукции в "Можайском кондитерском доме" (МКД) на фоне сообщений об антисанитарии, говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. Торговая сеть "Перекресток" приостановила продажи пирожного "Картошка", которое там производится. Учредитель МКД Сергей Сурмач заявил РИА Новости, что опубликованные видео являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией. "Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети интернет публикацией о грубом нарушений санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарных правил при изготовлении продукции, уборке помещений и дезинфекции оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745145060.html

https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html

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московская область (подмосковье), происшествия, общество