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"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию - РИА Новости, 30.10.2024
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12:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/prokuratura-1980883404.html
"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию
"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию - РИА Новости, 30.10.2024
"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию
Прокуратура проверит условия изготовления продукции в "Можайском кондитерском доме" (МКД) на фоне сообщений об антисанитарии, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:15
2024-10-30T12:15
московская область (подмосковье)
происшествия
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит условия изготовления продукции в "Можайском кондитерском доме" (МКД) на фоне сообщений об антисанитарии, говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. Торговая сеть "Перекресток" приостановила продажи пирожного "Картошка", которое там производится. Учредитель МКД Сергей Сурмач заявил РИА Новости, что опубликованные видео являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией. "Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети интернет публикацией о грубом нарушений санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарных правил при изготовлении продукции, уборке помещений и дезинфекции оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745145060.html
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московская область (подмосковье), происшествия, общество
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Общество
"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию

Прокуратура проверит "Можайский кондитерский дом" после жалобы на антисанитарию

© Фото : соцсетиСкрин видео с жалобой на антисанитарию в помещении в "Можайском кондитерском доме"
Скрин видео с жалобой на антисанитарию в помещении в Можайском кондитерском доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Скрин видео с жалобой на антисанитарию в помещении в "Можайском кондитерском доме"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит условия изготовления продукции в "Можайском кондитерском доме" (МКД) на фоне сообщений об антисанитарии, говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. Торговая сеть "Перекресток" приостановила продажи пирожного "Картошка", которое там производится. Учредитель МКД Сергей Сурмач заявил РИА Новости, что опубликованные видео являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
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"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети интернет публикацией о грубом нарушений санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарных правил при изготовлении продукции, уборке помещений и дезинфекции оборудования.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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