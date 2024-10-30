"Можайский кондитерский дом" проверят после жалобы на антисанитарию
Прокуратура проверит "Можайский кондитерский дом" после жалобы на антисанитарию
© Фото : соцсетиСкрин видео с жалобой на антисанитарию в помещении в "Можайском кондитерском доме"
© Фото : соцсети
Скрин видео с жалобой на антисанитарию в помещении в "Можайском кондитерском доме"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит условия изготовления продукции в "Можайском кондитерском доме" (МКД) на фоне сообщений об антисанитарии, говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Во вторник вечером в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. Торговая сеть "Перекресток" приостановила продажи пирожного "Картошка", которое там производится. Учредитель МКД Сергей Сурмач заявил РИА Новости, что опубликованные видео являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
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"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети интернет публикацией о грубом нарушений санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по соблюдению требований законодательства, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарных правил при изготовлении продукции, уборке помещений и дезинфекции оборудования.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.