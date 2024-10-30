https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html

Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор

Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор - РИА Новости, 30.10.2024

Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор

Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:44

2024-10-30T15:44

2024-10-30T15:44

происшествия

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Суд установил, что вечером 19 мая на свадьбе в одном из ресторанов Омска жених несколько раз ударил своего гостя, за то, что он ругался матом, кидался едой и конфликтовал с другими гостями. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице. "Вину в совершении преступления он признал, настаивая, что не имел намерения убивать своего гостя, добровольно выплатил сыну погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе. Изначально гособвинитель требовал 9 лет исправительной колонии строгого режима. Оспаривать приговор или нет, прокуратура решит позже.

https://ria.ru/20240719/ograblenie-1960673111.html

https://ria.ru/20241024/moskva-1979928948.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск