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Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор - РИА Новости, 30.10.2024
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15:44 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html
Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор
Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор - РИА Новости, 30.10.2024
Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор
Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:44
2024-10-30T15:44
происшествия
омск
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ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Суд установил, что вечером 19 мая на свадьбе в одном из ресторанов Омска жених несколько раз ударил своего гостя, за то, что он ругался матом, кидался едой и конфликтовал с другими гостями. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице. "Вину в совершении преступления он признал, настаивая, что не имел намерения убивать своего гостя, добровольно выплатил сыну погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе. Изначально гособвинитель требовал 9 лет исправительной колонии строгого режима. Оспаривать приговор или нет, прокуратура решит позже.
https://ria.ru/20240719/ograblenie-1960673111.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор

Жителя Омска, убившего гостя на своей свадьбе, приговорили к 4 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что вечером 19 мая на свадьбе в одном из ресторанов Омска жених несколько раз ударил своего гостя, за то, что он ругался матом, кидался едой и конфликтовал с другими гостями. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице.
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"Вину в совершении преступления он признал, настаивая, что не имел намерения убивать своего гостя, добровольно выплатил сыну погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.
Изначально гособвинитель требовал 9 лет исправительной колонии строгого режима. Оспаривать приговор или нет, прокуратура решит позже.
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