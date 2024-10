https://ria.ru/20241030/premera-1980452007.html

Премьера третьего сезона "Шоу Аватар" состоится на телеканале НТВ 3 ноября

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Премьера нового сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар" (12+) состоится в эфире телеканала НТВ третьего ноября в 20:20, в этом сезоне на сцене выступят 12 цифровых аватаров, а к жюри присоединятся Лера Кудрявцева и Мари Краймбрери, сообщает телекомпания. Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) любимые с детства герои сказок, мифов и былин получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.В третьем сезоне правила "Шоу Аватар" останутся неизменными. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы. По итогам выступлений по одному цифровому герою из каждой группы окажутся в финальной номинации. У членов жюри будет по одной попытке, чтобы угадать каждого из трех номинантов. В конце выпуска шоу покинет тот номинант, чье имя раскроют первым. Если члены жюри не смогут разгадать настоящее имя аватаров, оказавшихся в номинации, все они продолжат участие в шоу.Как и в прошлом сезоне, будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съемок, а сопровождать их от дома до съемочного павильона будут охранники.Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В роли звездных членов жюри выступят певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Мари Краймбрери. Обе девушки займут кресла судей "Шоу Аватар" впервые."Я думаю, что аватары точно будут хитрить и стараться нас запутать, петь в непривычной для себя манере и уходить от ответа. Даже крутые вокалисты могут скрывать свой голос. Буду общаться с персонажами, в диалоге можно подметить факты, которые могут натолкнуть на правильную версию. Для меня огромная честь сидеть в жюри в такой компании. Искренне считаю каждого суперпрофессионалом и мастодонтом своего дела. Сережа и Тимур делятся своими советами, так как у них, безусловно, больше опыта. Я, как новичок в "Шоу Аватар", получаю огромное удовольствие от процесса съемок, мне все интересно. Мы словно оказываемся в какой-то игре, где всё строго секретно", - отметила Мари Краймбрери."Первый съёмочный день получился яркий, смешной и неожиданный для меня. Посмотрев выступления наших прекрасных аватаров, я поняла, что узнала абсолютно всех. Ни секунды не сомневалась в том, кто есть кто. И какого же было моё удивление, когда я осознала, что на самом деле не знаю ничего, потому что выяснилось, что всё совсем не так просто, как мне казалось. "Шоу Аватар" — это очень весело и дико интересно. Нас путают очень искусно, отгадать, честно признаюсь, невероятно сложно. Но эта музыкальная головоломка мне безумно нравится!" - поделилась Лера Кудрявцева."Шоу Аватар" – это что-то невообразимое, непривычное для российского телевидения! Я в восторге от того, что снова присоединюсь к проекту в качестве члена жюри! Поражает и техническая сторона проекта, и таланты участников! Надеюсь, что в новом сезоне мы увидим и хорошо знакомых артистов в неожиданных образах, и молодых звезд отечественной эстрады", - сказал Сергей Лазарев.Он пожелал участникам не бояться экспериментов, позволить аватару, цифровому альтер эго, действовать и вести к победе. Лазарев добавил, что с каждым сезоном становится все сложнее разгадывать тех, кто скрывается за аватаром, участники маскируются все лучше и лучше.Тимур Батрутдинов согласен с коллегой по жюри, он также пожелал аватарам обманывать настолько, насколько это возможно и не бояться экспериментов. "Я уверен, третий сезон "Шоу Аватар" будет ярким, фееричным и незабываемым, впрочем, как и предыдущие два сезона! Самое главное, что отличает нас от других шоу – это атмосфера, которая создается участниками, ведущим и жюри. Конечно, жаль, что в новом сезоне не будет Емели! Из-за того, что я сразу узнал в нем Гарика Харламова, он спел всего одну песню. До сих пор не могу себе этого простить!" - добавил он."Многие аватары из первых двух сезонов шоу запали в душу! Это и Аленушка, и Незнайка, и Горыныч, и Лиса, и Муха. Хотелось бы, так сказать, продолжения банкета, чтобы эти герои продолжали удивлять нас и зрителей своим альтер эго, - рассказал Марк Тишман. - В третьем сезоне "Шоу Аватар" я жду удивлений, широко открытых глаз от восторга, горячих споров с коллегами по жюри, юмора, музыкальных откровений и открытий. Очень хочу, чтобы какие-то хорошо знакомые артисты проявили себя совершенно с неожиданной стороны. Талант – единственная новость, которая всегда нова! Мне кажется, что в новом сезоне мы познакомимся с новыми очень интересными музыкальными персоналиями, в которых влюбимся всей страной!"В третьем сезоне проекта удивлять зрителей и членов жюри будут 12 героев: Сирена, Царевна-лягушка, Шамаханская царица, Жар-Птица, Карабас-Барабас, Страшила, Домовёнок, Серый волк, Кошка Фараона, Дриада, Медуза Горгона и Перун.Кстати, в двух сезонах "Шоу Аватар" и специальном выпуске "Новогодняя Маска + Аватар" было немало творческих экспериментов. 33 аватара исполнили 175 песен на русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, латинском, корейском, португальском, арабском языках. Например, Гарик Харламов решил спеть хит Fly Me to the Moon Фрэнка Синатры в образе Емели."Мне сразу приглянулся Емеля, потому что он наш - русский народный. В образе, который предложили создатели шоу, мне ничего не хотелось менять, все было сделано идеально. А еще показалось классной идеей спеть в его обличии Fly Me to the Moon Фрэнка Синатры. В костюме, в котором я управлял своим аватаром, было дико жарко. И он такой облегающий, меня ничего так не облегало в жизни до этого. Но удовольствие от того, как это все работает, перевешивает все неудобства", - сказал Гарик Харламов о первом сезоне шоу.Облегающий костюм с датчиками захвата движения, который надевают участники шоу, весит около 150 грамм, а с учетом шлема и телефона -не больше 500 грамм. Более 30 датчиков считывают движения артиста и передают их цифровому двойнику. Эта технология позволяет жюри и ведущему общаться с аватаром в режиме реального времени. На создание одного аватара уходит от 8 до 10 недель."Я в восторге от супертехнологий, которые используют для создания цифровых аватаров, и от новых возможностей в моей жизни, - поделился впечатлениями от выступления в первом сезоне композитор и певец Александр Шоуа. - Когда мне поступило предложение принять участие в "Шоу Аватар", я не раздумывал ни секунды. Человек-амфибия – один из моих любимых персонажей, он мне дорог с детства. С одной стороны, конечно, обидно, что я покинул проект одним из первых, хотелось бы еще немного побыть внутри этой кухни, с другой, это был крутой опыт, и теперь я снаружи буду с удовольствием наблюдать за происходящим".Над каждым героем "Шоу Аватар" работает команда 3D-моделлеров, скульпторов, виртуальных стилистов по волосам, гримеров, костюмеров, грумеров, операторов серверов дополненной реальности и многих других. Всего над проектом трудятся более 500 человек. Работа над каждым персонажем начинается с эскиза, затем специалисты создают высокодетализированные 3D-модели аватаров. После этого виртуальных героев интегрируют в общую картину шоу: настраивают плавность движения, проверяют, как аватар взаимодействует с окружающей средой и сценой, чтобы зрители и жюри проекта увидели сказку своими глазами в эфире НТВ.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP3W8D4fEM

