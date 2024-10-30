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В Подольске потушили открытый огонь на производственном предприятии - РИА Новости, 30.10.2024
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17:32 30.10.2024 (обновлено: 17:37 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980974792.html
В Подольске потушили открытый огонь на производственном предприятии
В Подольске потушили открытый огонь на производственном предприятии - РИА Новости, 30.10.2024
В Подольске потушили открытый огонь на производственном предприятии
Открытое горение на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске ликвидировано на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:32
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подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Открытое горение на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске ликвидировано на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Подольске ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
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подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Подольске потушили открытый огонь на производственном предприятии

МЧС: в Подольске потушили открытый огонь на предприятии по производству окон

© Фото : Прокуратура Московской областиПожар в помещении цеха по производству мебели и пластиковых окон в Подольске
Пожар в помещении цеха по производству мебели и пластиковых окон в Подольске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Пожар в помещении цеха по производству мебели и пластиковых окон в Подольске
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Открытое горение на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске ликвидировано на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Подольске ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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ПодольскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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