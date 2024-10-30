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На Камчатке потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.10.2024
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15:30 30.10.2024
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На Камчатке потушили пожар в жилом доме
На Камчатке потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.10.2024
На Камчатке потушили пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:30
2024-10-30T15:30
происшествия
россия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Камчатке", - говорится в сообщении. В Сосновке вечером 30 октября загорелся балкон трехэтажного дома, потом пламя перекинулось на скатную кровлю. Площадь пожара составила 450 "квадратов". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуирован 71 человек. Всего в доме 36 квартир, в которых проживают 84 человека. Девять человек остановились в пункте временного размещения.
россия
камчатка
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4.7
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353
60
353
60
Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке
Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 "квадратов", предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по региону. Там отметили, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
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происшествия, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Россия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке потушили пожар в жилом доме
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
2024-10-30T15:30
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На Камчатке потушили пожар в жилом доме

МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке

© МЧС РоссииПожар в трехэтажном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Кадр видео
Пожар в трехэтажном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© МЧС России
Пожар в трехэтажном жилом доме в селе Сосновка на Камчатке. Кадр видео
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Камчатке", - говорится в сообщении.
В Сосновке вечером 30 октября загорелся балкон трехэтажного дома, потом пламя перекинулось на скатную кровлю. Площадь пожара составила 450 "квадратов". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуирован 71 человек. Всего в доме 36 квартир, в которых проживают 84 человека. Девять человек остановились в пункте временного размещения.
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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