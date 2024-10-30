https://ria.ru/20241030/pozhar-1980936462.html
На Камчатке потушили пожар в жилом доме
На Камчатке потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.10.2024
На Камчатке потушили пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:30
2024-10-30T15:30
2024-10-30T15:30
происшествия
россия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980876775_0:0:1264:712_1920x0_80_0_0_4d5a1c9b682a8ef2f054d2f0f34145f7.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Камчатке", - говорится в сообщении. В Сосновке вечером 30 октября загорелся балкон трехэтажного дома, потом пламя перекинулось на скатную кровлю. Площадь пожара составила 450 "квадратов". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуирован 71 человек. Всего в доме 36 квартир, в которых проживают 84 человека. Девять человек остановились в пункте временного размещения.
россия
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980876775_78:0:1027:712_1920x0_80_0_0_c62d72595b226f10020423987881e6a7.jpg
Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке
Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 "квадратов", предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по региону.
Там отметили, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
2024-10-30T15:30
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Россия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке потушили пожар в жилом доме
МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке