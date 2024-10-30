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На Камчатке потушили пожар в жилом доме

На Камчатке потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.10.2024

На Камчатке потушили пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:30

2024-10-30T15:30

2024-10-30T15:30

происшествия

россия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке потушен, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на Камчатке", - говорится в сообщении. В Сосновке вечером 30 октября загорелся балкон трехэтажного дома, потом пламя перекинулось на скатную кровлю. Площадь пожара составила 450 "квадратов". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуирован 71 человек. Всего в доме 36 квартир, в которых проживают 84 человека. Девять человек остановились в пункте временного размещения.

россия

камчатка

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 "квадратов", предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по региону. Там отметили, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей. 2024-10-30T15:30 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео