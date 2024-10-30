https://ria.ru/20241030/pozhar-1980929925.html

В Подольске загорелось производственное здание

В Подольске загорелось производственное здание - РИА Новости, 30.10.2024

В Подольске загорелось производственное здание

Производственное здание загорелось на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковном Подольске, эвакуировались 15 человек, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:12

2024-10-30T15:12

2024-10-30T16:08

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковном Подольске, эвакуировались 15 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит производственное здание по адресу: улица Станционная, 25", - сказал собеседник агентства.По его словам, горение происходит внутри здания и на кровле общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались15 человек. К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 45 человек.Позднее представитель ведомства уточнил, что в горящем здании находится предприятие по производству пластиковых окон.По данным официального Telegram-канала администрации Подольска, пострадавших при пожаре предварительно нет.

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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)