https://ria.ru/20241030/pozhar-1980929925.html
В Подольске загорелось производственное здание
В Подольске загорелось производственное здание - РИА Новости, 30.10.2024
В Подольске загорелось производственное здание
Производственное здание загорелось на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковном Подольске, эвакуировались 15 человек, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:12
2024-10-30T15:12
2024-10-30T16:08
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковном Подольске, эвакуировались 15 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит производственное здание по адресу: улица Станционная, 25", - сказал собеседник агентства.По его словам, горение происходит внутри здания и на кровле общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались15 человек. К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 45 человек.Позднее представитель ведомства уточнил, что в горящем здании находится предприятие по производству пластиковых окон.По данным официального Telegram-канала администрации Подольска, пострадавших при пожаре предварительно нет.
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980831661.html
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РИА Новости
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске загорелось производственное здание
МЧС: в Подольске на площади 1,4 тысячи "квадратов" горит производственное здание
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Производственное здание загорелось на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковном Подольске, эвакуировались 15 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Горит производственное здание по адресу: улица Станционная, 25", - сказал собеседник агентства.
По его словам, горение происходит внутри здания и на кровле общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались15 человек. К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 45 человек.
Позднее представитель ведомства уточнил, что в горящем здании находится предприятие по производству пластиковых окон.
По данным официального Telegram-канала администрации Подольска, пострадавших при пожаре предварительно нет.