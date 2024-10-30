https://ria.ru/20241030/pozhar-1980920842.html

На Камчатке потушили открытый огонь в жилом доме

На Камчатке потушили открытый огонь в жилом доме - РИА Новости, 30.10.2024

На Камчатке потушили открытый огонь в жилом доме

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в жилом доме в селе Сосновка в Камчатском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:41

2024-10-30T14:41

2024-10-30T14:46

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в жилом доме в селе Сосновка в Камчатском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Открытое горение в селе Сосновка на Камчатке ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241030/pozhar-1980831661.html

камчатка

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камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия