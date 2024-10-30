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СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems - РИА Новости, 30.10.2024
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13:58 30.10.2024 (обновлено: 14:02 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980908078.html
СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems
СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems
Причиной сильного пожара на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, могло стать неисправное... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:58
2024-10-30T14:02
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Причиной сильного пожара на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, могло стать неисправное оборудование, правоохранители изучают эту версию, сообщил в среду телеканал Sky News. "Неисправное оборудование расследуется в качестве возможной причины крупного пожара на верфи в (графстве – ред.) Камбрия, где строятся атомные подводные лодки", - говорится в материале. При этом, по данным телеканала, пожар не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций". Пожар на объекте BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс продолжается уже около десяти часов. Первое сообщение о возгорании поступило в 3.44 мск. На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США.
https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539909.html
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в мире, камбрия, великобритания, австралия, bae systems
В мире, Камбрия, Великобритания, Австралия, BAE Systems
СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems

Sky News: неисправное оборудование могло вызвать пожар на заводе BAE Systems

© Фото : соцсетиПожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
Пожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Причиной сильного пожара на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, могло стать неисправное оборудование, правоохранители изучают эту версию, сообщил в среду телеканал Sky News.
"Неисправное оборудование расследуется в качестве возможной причины крупного пожара на верфи в (графстве – ред.) Камбрия, где строятся атомные подводные лодки", - говорится в материале.
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При этом, по данным телеканала, пожар не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций".
Пожар на объекте BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс продолжается уже около десяти часов. Первое сообщение о возгорании поступило в 3.44 мск.
На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США.
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