https://ria.ru/20241030/pozhar-1980908078.html

СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems

СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems - РИА Новости, 30.10.2024

СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems

Причиной сильного пожара на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, могло стать неисправное... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:58

2024-10-30T13:58

2024-10-30T14:02

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Причиной сильного пожара на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, могло стать неисправное оборудование, правоохранители изучают эту версию, сообщил в среду телеканал Sky News. "Неисправное оборудование расследуется в качестве возможной причины крупного пожара на верфи в (графстве – ред.) Камбрия, где строятся атомные подводные лодки", - говорится в материале. При этом, по данным телеканала, пожар не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций". Пожар на объекте BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс продолжается уже около десяти часов. Первое сообщение о возгорании поступило в 3.44 мск. На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США.

https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539909.html

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975390535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, камбрия, великобритания, австралия, bae systems