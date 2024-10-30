СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems
Sky News: неисправное оборудование могло вызвать пожар на заводе BAE Systems
© Фото : соцсетиПожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
© Фото : соцсети
Пожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Причиной сильного пожара на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, могло стать неисправное оборудование, правоохранители изучают эту версию, сообщил в среду телеканал Sky News.
"Неисправное оборудование расследуется в качестве возможной причины крупного пожара на верфи в (графстве – ред.) Камбрия, где строятся атомные подводные лодки", - говорится в материале.
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При этом, по данным телеканала, пожар не связывают с деятельностью каких-либо "иностранных организаций".
Пожар на объекте BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс продолжается уже около десяти часов. Первое сообщение о возгорании поступило в 3.44 мск.
На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США.
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