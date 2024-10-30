https://ria.ru/20241030/pozhar-1980895155.html
В камчатском селе локализовали пожар в жилом доме
В камчатском селе локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.10.2024
В камчатском селе локализовали пожар в жилом доме
Пожар в трехэтажном доме в селе Сосновка на Камчатке локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:01
2024-10-30T13:01
2024-10-30T13:01
происшествия
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камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в трехэтажном доме в селе Сосновка на Камчатке локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Пожар произошел в среду вечером. Сначала загорелся балкон, потом пламя перекинулось на скатную кровлю. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар на Камчатке. Площадь составила 450 квадратов", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди жильцов нет, эвакуирован 71 человек. Всего в доме 36 квартир, в которых проживают 84 человека. В пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю сообщали, что при тушении один пожарный получил травму.
https://ria.ru/20240618/pozhar-1953560287.html
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происшествия, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В камчатском селе локализовали пожар в жилом доме
МЧС: пожар в трехэтажном доме в камчатском селе Сосновка локализовали