https://ria.ru/20241030/pozhar-1980877635.html
На Камчатке загорелся жилой дом
На Камчатке загорелся жилой дом - РИА Новости, 30.10.2024
На Камчатке загорелся жилой дом
Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:56
2024-10-30T11:56
2024-10-30T11:56
происшествия
россия
камчатка
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. "В селе Сосновка, на улице Центральной, загорелась квартира в трехэтажке. Огонь перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара - порядка 450 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980873035_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb40bd5b903fd9d5ed7b4cee5a57ee72.jpg
Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке
Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 "квадратов", предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по региону.
Там отметили, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
2024-10-30T11:56
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатка
На Камчатке загорелся жилой дом
В камчатском селе Сосновка загорелся трехэтажный жилой дом на 450 "квадратах"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России.
"В селе Сосновка, на улице Центральной, загорелась квартира в трехэтажке. Огонь перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара - порядка 450 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.