https://ria.ru/20241030/pozhar-1980877635.html

На Камчатке загорелся жилой дом

На Камчатке загорелся жилой дом - РИА Новости, 30.10.2024

На Камчатке загорелся жилой дом

Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:56

2024-10-30T11:56

2024-10-30T11:56

происшествия

россия

камчатка

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. "В селе Сосновка, на улице Центральной, загорелась квартира в трехэтажке. Огонь перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара - порядка 450 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

камчатка

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Ольга Фомченкова

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Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 "квадратов", предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по региону. Там отметили, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей. 2024-10-30T11:56 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, камчатка