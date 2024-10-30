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На Камчатке загорелся жилой дом - РИА Новости, 30.10.2024
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11:56 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980877635.html
На Камчатке загорелся жилой дом
На Камчатке загорелся жилой дом - РИА Новости, 30.10.2024
На Камчатке загорелся жилой дом
Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:56
2024-10-30T11:56
происшествия
россия
камчатка
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. "В селе Сосновка, на улице Центральной, загорелась квартира в трехэтажке. Огонь перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара - порядка 450 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
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353
60
353
60
Пожар в жилом доме в селе Сосновка на Камчатке
Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 "квадратов", предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по региону. Там отметили, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
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происшествия, россия, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатка
На Камчатке загорелся жилой дом

В камчатском селе Сосновка загорелся трехэтажный жилой дом на 450 "квадратах"

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России.
"В селе Сосновка, на улице Центральной, загорелась квартира в трехэтажке. Огонь перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара - порядка 450 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания эвакуирован 71 человек, в том числе 13 детей.
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