https://ria.ru/20241030/pozhar-1980831661.html

В Долгопрудном потушили пожар на складе

В Долгопрудном потушили пожар на складе - РИА Новости, 30.10.2024

В Долгопрудном потушили пожар на складе

Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:28

2024-10-30T08:28

2024-10-30T08:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44. Пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняли сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники."Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия