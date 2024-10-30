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В Долгопрудном потушили пожар на складе - РИА Новости, 30.10.2024
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08:28 30.10.2024 (обновлено: 08:35 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980831661.html
В Долгопрудном потушили пожар на складе
В Долгопрудном потушили пожар на складе - РИА Новости, 30.10.2024
В Долгопрудном потушили пожар на складе
Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:28
2024-10-30T08:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44. Пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняли сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники."Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Долгопрудном потушили пожар на складе

МЧС: пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном на 1300 кв.м полностью потушен

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар в подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44. Пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняли сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники.
"Пожар подмосковном Долгопрудном полностью ликвидирован на 1300 квадратах", - говорится в сообщении.
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