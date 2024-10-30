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В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems

В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems - РИА Новости, 30.10.2024

В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems

На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, сообщила полиция Камбрии. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:15

2024-10-30T07:15

2024-10-30T09:29

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, сообщила полиция Камбрии."Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс <…> Ядерная угроза отсутствует", — говорится в заявлении.Тем не менее жителям ближайших домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.По информации газеты Mirror, на объекте в Барроу-ин-Фернессе производят атомные подводные лодки.Это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.Как сообщало агентство Блумберг, BAE Systems на фоне обсуждений наращивания поставок Украине планирует в восемь раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Газета Financial Times, в свою очередь, писала, что из-за спроса со стороны Киева и подписания новых контрактов, в частности по производству атомных подлодок и боевых машин, суммарная стоимость заказов концерна достигла рекордного показателя в 69,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 87 миллиардов долларов).

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bae systems, великобритания, камбрия, в мире