Рейтинг@Mail.ru
В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 30.10.2024 (обновлено: 09:29 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980827742.html
В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems
В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems - РИА Новости, 30.10.2024
В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems
На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, сообщила полиция Камбрии. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:15
2024-10-30T09:29
bae systems
великобритания
камбрия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980839819_0:197:510:484_1920x0_80_0_0_ea5d5ec8dce1bf76fa548cfbf1136740.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, сообщила полиция Камбрии.&quot;Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс &lt;…&gt; Ядерная угроза отсутствует&quot;, — говорится в заявлении.Тем не менее жителям ближайших домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.По информации газеты Mirror, на объекте в Барроу-ин-Фернессе производят атомные подводные лодки.Это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.Как сообщало агентство Блумберг, BAE Systems на фоне обсуждений наращивания поставок Украине планирует в восемь раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Газета Financial Times, в свою очередь, писала, что из-за спроса со стороны Киева и подписания новых контрактов, в частности по производству атомных подлодок и боевых машин, суммарная стоимость заказов концерна достигла рекордного показателя в 69,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 87 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20240830/smi-1969472407.html
великобритания
камбрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980839819_0:149:510:532_1920x0_80_0_0_685c442c5074745c699c16592072b304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
bae systems, великобритания, камбрия, в мире
BAE Systems, Великобритания, Камбрия, В мире
В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems

Британская полиция: загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems

© Фото : соцсетиПожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
Пожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, сообщила полиция Камбрии.
«

"Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс <…> Ядерная угроза отсутствует", — говорится в заявлении.

Тем не менее жителям ближайших домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.
По информации газеты Mirror, на объекте в Барроу-ин-Фернессе производят атомные подводные лодки.
Это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.
Как сообщало агентство Блумберг, BAE Systems на фоне обсуждений наращивания поставок Украине планирует в восемь раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Газета Financial Times, в свою очередь, писала, что из-за спроса со стороны Киева и подписания новых контрактов, в частности по производству атомных подлодок и боевых машин, суммарная стоимость заказов концерна достигла рекордного показателя в 69,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 87 миллиардов долларов).
Немецкий пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии
30 августа, 14:04
 
BAE SystemsВеликобританияКамбрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала