В Британии загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems
Британская полиция: загорелся объект крупнейшей оборонной компании BAE Systems
© Фото : соцсетиПожар на объекте британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На объекте крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс начался пожар, сообщила полиция Камбрии.
«
"Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс <…> Ядерная угроза отсутствует", — говорится в заявлении.
Тем не менее жителям ближайших домов рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.
По информации газеты Mirror, на объекте в Барроу-ин-Фернессе производят атомные подводные лодки.
Это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.
Как сообщало агентство Блумберг, BAE Systems на фоне обсуждений наращивания поставок Украине планирует в восемь раз увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Газета Financial Times, в свою очередь, писала, что из-за спроса со стороны Киева и подписания новых контрактов, в частности по производству атомных подлодок и боевых машин, суммарная стоимость заказов концерна достигла рекордного показателя в 69,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 87 миллиардов долларов).
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии
30 августа, 14:04