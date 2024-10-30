https://ria.ru/20241030/pozhar-1980816302.html

При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего

При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.10.2024

При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего

Один погибший обнаружен при разборе завалов после пожара в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T02:41

2024-10-30T02:41

2024-10-30T02:41

долгопрудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один погибший обнаружен при разборе завалов после пожара в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Во вторник днем на Лихачевском проспекте в Долгопрудном произошло возгорание на территории складских помещений, предназначенных для хранения удобрений. Позже пожар удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров. "При разборе завалов на месте пожара в Долгопрудном обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

долгопрудный

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия