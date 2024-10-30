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При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.10.2024
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02:41 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/pozhar-1980816302.html
При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего
При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего - РИА Новости, 30.10.2024
При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего
Один погибший обнаружен при разборе завалов после пожара в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:41
2024-10-30T02:41
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один погибший обнаружен при разборе завалов после пожара в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Во вторник днем на Лихачевском проспекте в Долгопрудном произошло возгорание на территории складских помещений, предназначенных для хранения удобрений. Позже пожар удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров. "При разборе завалов на месте пожара в Долгопрудном обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.
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долгопрудный
россия
московская область (подмосковье)
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долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
При разборе завалов после пожара в Подмосковье обнаружили тело погибшего

При разборе завала после пожара в подмосковном Долгопрудном нашли тело погибшего

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Один погибший обнаружен при разборе завалов после пожара в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Во вторник днем на Лихачевском проспекте в Долгопрудном произошло возгорание на территории складских помещений, предназначенных для хранения удобрений. Позже пожар удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров.
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"При разборе завалов на месте пожара в Долгопрудном обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.
 
ДолгопрудныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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