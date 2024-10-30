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"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 30.10.2024 (обновлено: 08:05 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html
"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ
"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ
И двух недель не прошло с момента презентации Зеленским "плана перемоги", как стали известны секретные пункты, которые на Банковой предпочитали держать в тайне... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:00
2024-10-30T08:05
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
владимир зеленский
давид нармания
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Давид Нармания. И двух недель не прошло с момента презентации Зеленским "плана перемоги", как стали известны секретные пункты, которые на Банковой предпочитали держать в тайне от широкой публики. Западные политики сливают информацию через СМИ. О том, что скрывал Киев, может ли это обеспечить чью-либо безопасность и реализуемы ли желания украинских властей в принципе, — в материале РИА Новости."Срыв покровов"Публичная часть плана Зеленского включала в себя пять пунктов:И были еще три, которые Зеленский засекретил. Впрочем, ненадолго.Инструментом "слива" выступила американская The New York Times. Глава киевского режима несколько недель пытался вынудить европейских и американских политиков поддержать его так называемый план победы, однако добиться этого не удалось, сообщает газета."Ни одна страна не дала разрешения на удары своими дальнобойными ракетами по военным целям в глубине России. И ни одна крупная держава публично не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока продолжается война, — отмечает NYT. — Лоббистское турне мистера Зеленского по Соединенным Штатам и Европе в последние шесть недель можно считать провалом".По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, третий пункт — о неядерном сдерживании — дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".На море и на сушеСемейство ракет "Томагавк" давно закрепило за собой статус одного из символов американской мощи. Их активно применяли во время войны в Персидском заливе, конфликтах в бывшей Югославии, для ударов по Ираку в 1990-е, при вторжении туда же в нулевые, в Ливии, ими били по Сирии в 2017-м и 2018-м.Ракета средней дальности — до 2500 километров. Это в восемь раз больше, чем у ATACMS, которые Киеву, как известно, дали. До недавних пор "Томагавки" имелись у Пентагона только в морском варианте — наземные носители уничтожили в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Однако в 2023-м — спустя четыре года после приостановки соглашения — США провели испытания наземной системы Typhon с "Томагавками". Заявили о полной боевой готовности этого оружия.В этом году Typhon разместили в Дании и на Филиппинах."Томагавки" способны нести унитарные — в том числе ядерные — и кассетные боевые части, а также доставлять разведывательные средства. Скорость дозвуковая — около 800 километров в час. Цена — порядка двух миллионов долларов каждая.Стоит отметить, что эти ракеты никогда не применяли против стран с развитыми системами ПВО. В ходе ударов по Дамаску сирийским военным удалось сбить более половины "Томагавков", хотя у них были только С-200 "Вега", разработанные в конце 1960-х, и ЗРК "Бук" из 1970-х. А также, по некоторым данным, несколько более современных комплексов "Панцирь-С1".Не для боевого использованияТребования Зеленского невыполнимы — комплексов Typhon пока слишком мало, а кораблей, способных брать на борт "Томагавки", у лишенной флота Украины попросту нет. И едва ли в Киеве всерьез надеются, что им дадут корабли-носители вместе с ракетами.Однако, отмечает The New York Times, смысл этого пункта — отнюдь не в укреплении украинской обороноспособности."Настоящая аудитория представленного плана — внутренняя, убеждены некоторые военные аналитики и дипломаты, — говорится в статье. — Зеленский может использовать такую свою активность, включая недавнее обращение к парламенту, чтобы показать украинцам: он сделал все, что мог. И подготовить их к возможной сделке, сделав Запад козлом отпущения".Это вполне логично в условиях ослабления поддержки Запада, обрушения фронта в Донбассе, поражений в Курской области, а также приближающихся выборов в США, которые способны кардинально изменить политику в отношении Украины."По крайней мере, он покажет, что пытался. Исчерпал все возможности", — приводит газета мнение Майкла Джона Уильямса, профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО.Передача Киеву "Томагавков" стала бы серьезным шагом к прямой эскалации между Вашингтоном и Москвой. Это оружие значительно усилило бы ВСУ, однако непонятно, сколько ракет понадобилось бы, чтобы существенно повлиять на боевые действия. Да и и вероятность удовлетворения этого требования крайне невелика — Зеленскому пока не удается выбить разрешение на удары вглубь России даже куда менее дальнобойными ATACMS.
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украина, киев, сша, владимир зеленский, давид нармания, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Давид Нармания, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ

Американский профессор Уильямс: Зеленский исчерпал все возможности

CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Давид Нармания. И двух недель не прошло с момента презентации Зеленским "плана перемоги", как стали известны секретные пункты, которые на Банковой предпочитали держать в тайне от широкой публики. Западные политики сливают информацию через СМИ. О том, что скрывал Киев, может ли это обеспечить чью-либо безопасность и реализуемы ли желания украинских властей в принципе, — в материале РИА Новости.

"Срыв покровов"

Публичная часть плана Зеленского включала в себя пять пунктов:
  • приглашение Украины в НАТО прямо сейчас;
  • продолжение поставок западных вооружений и разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России;
  • по завершении войны — размещение на Украине "комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета", достаточного для защиты "от любой военной угрозы со стороны России";
  • заключение серии экономических и инвестиционных соглашений с Западом для послевоенного восстановления Украины;
  • использование украинской армии в качестве передовой военной силы в Европе.
И были еще три, которые Зеленский засекретил. Впрочем, ненадолго.
Инструментом "слива" выступила американская The New York Times. Глава киевского режима несколько недель пытался вынудить европейских и американских политиков поддержать его так называемый план победы, однако добиться этого не удалось, сообщает газета.
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
"Ни одна страна не дала разрешения на удары своими дальнобойными ракетами по военным целям в глубине России. И ни одна крупная держава публично не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока продолжается война, — отмечает NYT. — Лоббистское турне мистера Зеленского по Соединенным Штатам и Европе в последние шесть недель можно считать провалом".
По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, третий пункт — о неядерном сдерживании — дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".

На море и на суше

Семейство ракет "Томагавк" давно закрепило за собой статус одного из символов американской мощи. Их активно применяли во время войны в Персидском заливе, конфликтах в бывшей Югославии, для ударов по Ираку в 1990-е, при вторжении туда же в нулевые, в Ливии, ими били по Сирии в 2017-м и 2018-м.
Ракета средней дальности — до 2500 километров. Это в восемь раз больше, чем у ATACMS, которые Киеву, как известно, дали. До недавних пор "Томагавки" имелись у Пентагона только в морском варианте — наземные носители уничтожили в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
Однако в 2023-м — спустя четыре года после приостановки соглашения — США провели испытания наземной системы Typhon с "Томагавками". Заявили о полной боевой готовности этого оружия.
В этом году Typhon разместили в Дании и на Филиппинах.
"Томагавки" способны нести унитарные — в том числе ядерные — и кассетные боевые части, а также доставлять разведывательные средства. Скорость дозвуковая — около 800 километров в час. Цена — порядка двух миллионов долларов каждая.
Стоит отметить, что эти ракеты никогда не применяли против стран с развитыми системами ПВО. В ходе ударов по Дамаску сирийским военным удалось сбить более половины "Томагавков", хотя у них были только С-200 "Вега", разработанные в конце 1960-х, и ЗРК "Бук" из 1970-х. А также, по некоторым данным, несколько более современных комплексов "Панцирь-С1".
© Фото : public domain / US ArmyПодвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : public domain / US Army
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon

Не для боевого использования

Требования Зеленского невыполнимы — комплексов Typhon пока слишком мало, а кораблей, способных брать на борт "Томагавки", у лишенной флота Украины попросту нет. И едва ли в Киеве всерьез надеются, что им дадут корабли-носители вместе с ракетами.
Однако, отмечает The New York Times, смысл этого пункта — отнюдь не в укреплении украинской обороноспособности.
"Настоящая аудитория представленного плана — внутренняя, убеждены некоторые военные аналитики и дипломаты, — говорится в статье. — Зеленский может использовать такую свою активность, включая недавнее обращение к парламенту, чтобы показать украинцам: он сделал все, что мог. И подготовить их к возможной сделке, сделав Запад козлом отпущения".
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Это вполне логично в условиях ослабления поддержки Запада, обрушения фронта в Донбассе, поражений в Курской области, а также приближающихся выборов в США, которые способны кардинально изменить политику в отношении Украины.
"По крайней мере, он покажет, что пытался. Исчерпал все возможности", — приводит газета мнение Майкла Джона Уильямса, профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО.
Передача Киеву "Томагавков" стала бы серьезным шагом к прямой эскалации между Вашингтоном и Москвой. Это оружие значительно усилило бы ВСУ, однако непонятно, сколько ракет понадобилось бы, чтобы существенно повлиять на боевые действия. Да и и вероятность удовлетворения этого требования крайне невелика — Зеленскому пока не удается выбить разрешение на удары вглубь России даже куда менее дальнобойными ATACMS.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДавид НарманияМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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