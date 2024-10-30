"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ
Американский профессор Уильямс: Зеленский исчерпал все возможности
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Давид Нармания. И двух недель не прошло с момента презентации Зеленским "плана перемоги", как стали известны секретные пункты, которые на Банковой предпочитали держать в тайне от широкой публики. Западные политики сливают информацию через СМИ. О том, что скрывал Киев, может ли это обеспечить чью-либо безопасность и реализуемы ли желания украинских властей в принципе, — в материале РИА Новости.
"Срыв покровов"
Публичная часть плана Зеленского включала в себя пять пунктов:
- приглашение Украины в НАТО прямо сейчас;
- продолжение поставок западных вооружений и разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России;
- по завершении войны — размещение на Украине "комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета", достаточного для защиты "от любой военной угрозы со стороны России";
- заключение серии экономических и инвестиционных соглашений с Западом для послевоенного восстановления Украины;
- использование украинской армии в качестве передовой военной силы в Европе.
И были еще три, которые Зеленский засекретил. Впрочем, ненадолго.
Инструментом "слива" выступила американская The New York Times. Глава киевского режима несколько недель пытался вынудить европейских и американских политиков поддержать его так называемый план победы, однако добиться этого не удалось, сообщает газета.
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
"Ни одна страна не дала разрешения на удары своими дальнобойными ракетами по военным целям в глубине России. И ни одна крупная держава публично не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока продолжается война, — отмечает NYT. — Лоббистское турне мистера Зеленского по Соединенным Штатам и Европе в последние шесть недель можно считать провалом".
По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, третий пункт — о неядерном сдерживании — дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".
На море и на суше
Семейство ракет "Томагавк" давно закрепило за собой статус одного из символов американской мощи. Их активно применяли во время войны в Персидском заливе, конфликтах в бывшей Югославии, для ударов по Ираку в 1990-е, при вторжении туда же в нулевые, в Ливии, ими били по Сирии в 2017-м и 2018-м.
Ракета средней дальности — до 2500 километров. Это в восемь раз больше, чем у ATACMS, которые Киеву, как известно, дали. До недавних пор "Томагавки" имелись у Пентагона только в морском варианте — наземные носители уничтожили в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
Однако в 2023-м — спустя четыре года после приостановки соглашения — США провели испытания наземной системы Typhon с "Томагавками". Заявили о полной боевой готовности этого оружия.
В этом году Typhon разместили в Дании и на Филиппинах.
"Томагавки" способны нести унитарные — в том числе ядерные — и кассетные боевые части, а также доставлять разведывательные средства. Скорость дозвуковая — около 800 километров в час. Цена — порядка двух миллионов долларов каждая.
Стоит отметить, что эти ракеты никогда не применяли против стран с развитыми системами ПВО. В ходе ударов по Дамаску сирийским военным удалось сбить более половины "Томагавков", хотя у них были только С-200 "Вега", разработанные в конце 1960-х, и ЗРК "Бук" из 1970-х. А также, по некоторым данным, несколько более современных комплексов "Панцирь-С1".
Не для боевого использования
Требования Зеленского невыполнимы — комплексов Typhon пока слишком мало, а кораблей, способных брать на борт "Томагавки", у лишенной флота Украины попросту нет. И едва ли в Киеве всерьез надеются, что им дадут корабли-носители вместе с ракетами.
Однако, отмечает The New York Times, смысл этого пункта — отнюдь не в укреплении украинской обороноспособности.
"Настоящая аудитория представленного плана — внутренняя, убеждены некоторые военные аналитики и дипломаты, — говорится в статье. — Зеленский может использовать такую свою активность, включая недавнее обращение к парламенту, чтобы показать украинцам: он сделал все, что мог. И подготовить их к возможной сделке, сделав Запад козлом отпущения".
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Это вполне логично в условиях ослабления поддержки Запада, обрушения фронта в Донбассе, поражений в Курской области, а также приближающихся выборов в США, которые способны кардинально изменить политику в отношении Украины.
"По крайней мере, он покажет, что пытался. Исчерпал все возможности", — приводит газета мнение Майкла Джона Уильямса, профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО.
Передача Киеву "Томагавков" стала бы серьезным шагом к прямой эскалации между Вашингтоном и Москвой. Это оружие значительно усилило бы ВСУ, однако непонятно, сколько ракет понадобилось бы, чтобы существенно повлиять на боевые действия. Да и и вероятность удовлетворения этого требования крайне невелика — Зеленскому пока не удается выбить разрешение на удары вглубь России даже куда менее дальнобойными ATACMS.