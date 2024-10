https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html

"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ

"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

"Достанет даже до Урала". В Пентагоне обсуждают новый "подарок" для ВСУ

И двух недель не прошло с момента презентации Зеленским "плана перемоги", как стали известны секретные пункты, которые на Банковой предпочитали держать в тайне... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:05

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

владимир зеленский

давид нармания

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750395683_0:0:2529:1422_1920x0_80_0_0_a104e8733538acbc8b1da2e9b579d64e.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Давид Нармания. И двух недель не прошло с момента презентации Зеленским "плана перемоги", как стали известны секретные пункты, которые на Банковой предпочитали держать в тайне от широкой публики. Западные политики сливают информацию через СМИ. О том, что скрывал Киев, может ли это обеспечить чью-либо безопасность и реализуемы ли желания украинских властей в принципе, — в материале РИА Новости."Срыв покровов"Публичная часть плана Зеленского включала в себя пять пунктов:И были еще три, которые Зеленский засекретил. Впрочем, ненадолго.Инструментом "слива" выступила американская The New York Times. Глава киевского режима несколько недель пытался вынудить европейских и американских политиков поддержать его так называемый план победы, однако добиться этого не удалось, сообщает газета."Ни одна страна не дала разрешения на удары своими дальнобойными ракетами по военным целям в глубине России. И ни одна крупная держава публично не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока продолжается война, — отмечает NYT. — Лоббистское турне мистера Зеленского по Соединенным Штатам и Европе в последние шесть недель можно считать провалом".По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, третий пункт — о неядерном сдерживании — дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".На море и на сушеСемейство ракет "Томагавк" давно закрепило за собой статус одного из символов американской мощи. Их активно применяли во время войны в Персидском заливе, конфликтах в бывшей Югославии, для ударов по Ираку в 1990-е, при вторжении туда же в нулевые, в Ливии, ими били по Сирии в 2017-м и 2018-м.Ракета средней дальности — до 2500 километров. Это в восемь раз больше, чем у ATACMS, которые Киеву, как известно, дали. До недавних пор "Томагавки" имелись у Пентагона только в морском варианте — наземные носители уничтожили в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Однако в 2023-м — спустя четыре года после приостановки соглашения — США провели испытания наземной системы Typhon с "Томагавками". Заявили о полной боевой готовности этого оружия.В этом году Typhon разместили в Дании и на Филиппинах."Томагавки" способны нести унитарные — в том числе ядерные — и кассетные боевые части, а также доставлять разведывательные средства. Скорость дозвуковая — около 800 километров в час. Цена — порядка двух миллионов долларов каждая.Стоит отметить, что эти ракеты никогда не применяли против стран с развитыми системами ПВО. В ходе ударов по Дамаску сирийским военным удалось сбить более половины "Томагавков", хотя у них были только С-200 "Вега", разработанные в конце 1960-х, и ЗРК "Бук" из 1970-х. А также, по некоторым данным, несколько более современных комплексов "Панцирь-С1".Не для боевого использованияТребования Зеленского невыполнимы — комплексов Typhon пока слишком мало, а кораблей, способных брать на борт "Томагавки", у лишенной флота Украины попросту нет. И едва ли в Киеве всерьез надеются, что им дадут корабли-носители вместе с ракетами.Однако, отмечает The New York Times, смысл этого пункта — отнюдь не в укреплении украинской обороноспособности."Настоящая аудитория представленного плана — внутренняя, убеждены некоторые военные аналитики и дипломаты, — говорится в статье. — Зеленский может использовать такую свою активность, включая недавнее обращение к парламенту, чтобы показать украинцам: он сделал все, что мог. И подготовить их к возможной сделке, сделав Запад козлом отпущения".Это вполне логично в условиях ослабления поддержки Запада, обрушения фронта в Донбассе, поражений в Курской области, а также приближающихся выборов в США, которые способны кардинально изменить политику в отношении Украины."По крайней мере, он покажет, что пытался. Исчерпал все возможности", — приводит газета мнение Майкла Джона Уильямса, профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО.Передача Киеву "Томагавков" стала бы серьезным шагом к прямой эскалации между Вашингтоном и Москвой. Это оружие значительно усилило бы ВСУ, однако непонятно, сколько ракет понадобилось бы, чтобы существенно повлиять на боевые действия. Да и и вероятность удовлетворения этого требования крайне невелика — Зеленскому пока не удается выбить разрешение на удары вглубь России даже куда менее дальнобойными ATACMS.

https://ria.ru/20241028/snaryady-1980064735.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, владимир зеленский, давид нармания, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины