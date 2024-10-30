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Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили - РИА Новости, 30.10.2024
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16:52 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/poshliny-1980961598.html
Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили
Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили - РИА Новости, 30.10.2024
Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили
Китай призвал своих автопроизводителей прекратить крупные инвестиции в европейские страны, которые поддерживают дополнительные пошлины на электромобили... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:52
2024-10-30T16:52
экономика
авто
китай
пекин
венгрия
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Китай призвал своих автопроизводителей прекратить крупные инвестиции в европейские страны, которые поддерживают дополнительные пошлины на электромобили китайского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с решением и Китай уже подал иск в ВТО. Пекин также надеется, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин. "Пока Пекин продолжает переговоры об альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, на встрече с министерством торговли 10 октября было сказано, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали предложение", - пишет агентство. По данным источников Рейтера, на встрече также присутствовали несколько иностранных автопроизводителей. Как отмечает агентство, государственная компания SAIC, второй по величине китайский экспортер автомобилей, выбирает место для завода по производству электромобилей в Европе, а также планирует открыть второй европейский центр запчастей во Франции в этом году. А итальянское правительство ведет переговоры о потенциальных инвестициях с такими компаниями из Китая, как Chery и Dongfeng. Обе страны в то же время предупреждают о рисках для европейских автопроизводителей со стороны КНР. В то же время BYD строит завод в Венгрии, которая проголосовала против введения пошлин. Компания также рассматривает возможность переноса своей европейской штаб-квартиры в Венгрию из Нидерландов в связи с беспокойством о затратах, добавляют собеседники Рейтера.
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
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экономика, авто, китай, пекин, венгрия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Авто, Китай, Пекин, Венгрия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Reuters узнало о реакции Китая на решение ЕС о пошлинах на электромобили

Reuters: Китай призвал прекратить инвестиции в ЕС из-за пошлин на электромобили

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Китай призвал своих автопроизводителей прекратить крупные инвестиции в европейские страны, которые поддерживают дополнительные пошлины на электромобили китайского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Евросоюз во вторник вечером официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с решением и Китай уже подал иск в ВТО. Пекин также надеется, что Евросоюз продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.
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"Пока Пекин продолжает переговоры об альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, на встрече с министерством торговли 10 октября было сказано, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали предложение", - пишет агентство. По данным источников Рейтера, на встрече также присутствовали несколько иностранных автопроизводителей.
Как отмечает агентство, государственная компания SAIC, второй по величине китайский экспортер автомобилей, выбирает место для завода по производству электромобилей в Европе, а также планирует открыть второй европейский центр запчастей во Франции в этом году. А итальянское правительство ведет переговоры о потенциальных инвестициях с такими компаниями из Китая, как Chery и Dongfeng. Обе страны в то же время предупреждают о рисках для европейских автопроизводителей со стороны КНР.
В то же время BYD строит завод в Венгрии, которая проголосовала против введения пошлин. Компания также рассматривает возможность переноса своей европейской штаб-квартиры в Венгрию из Нидерландов в связи с беспокойством о затратах, добавляют собеседники Рейтера.
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