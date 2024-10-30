https://ria.ru/20241030/pomosch-1980929517.html

Магаданские волонтеры доставят мотоцикл и инструменты в зону СВО

Магаданские волонтеры доставят мотоцикл и инструменты в зону СВО - РИА Новости, 30.10.2024

Магаданские волонтеры доставят мотоцикл и инструменты в зону СВО

Магаданские метеорологи и активисты Народного фронта региона передали волонтерам для отправки в зону СВО внедорожный мотоцикл, перевязочные материалы, бензопилу РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:12

2024-10-30T15:12

2024-10-30T15:12

магаданская область

сво

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МАГАДАН, 30 окт - РИА Новости. Магаданские метеорологи и активисты Народного фронта региона передали волонтерам для отправки в зону СВО внедорожный мотоцикл, перевязочные материалы, бензопилу и маскировочные сети, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Сотрудники ФГБУ "Колымское УГМС" совместно с отделением Народного фронта в Магаданской области передали "Боевому братству" для отправки нашим бойцам за "ленточку" бензопилу и перевязочные медицинские материалы. Все это мы отправим с упакованным уже внедорожным мотоциклом, а также маскировочные сети от бойцов, находящихся в отпуске", - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20200125/1563859569.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво