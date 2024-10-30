Польша прокомментировала введение пограничного контроля в ФРГ
МВД: Польша надеется, что пограничный контроль в ФРГ является временной мерой
© AP Photo / Markus SchreiberНа границе Польши и Германии
© AP Photo / Markus Schreiber
На границе Польши и Германии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости. Польша надеется, что пограничный контроль, который ввела Германия на своих сухопутных границах, является временной мерой, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, встречаясь с внутренних дел Германии Нэнси Фрезер.
"Мы очень рассчитываем, что введенный немецким правительством, госпожой министром контроль на сухопутной границе Германии с другими странами является переходным и временным", – сказал Семоняк.
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При этом он настаивает на необходимости совместно охранять восточную границу ЕС. "Сегодня мы должны общими силами защищать ту границу. Если та граница будет безопасна, то все мы будем в безопасности и никакой контроль внутри Шенгенской зоны не будет нужен", - сказал польский министр.
Пограничный контроль в Шенгенской зоне изначально не предполагается. Однако министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение о контроле на всех сухопутных границах нелегальной миграцией, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября текущего года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.
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