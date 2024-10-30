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Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам - РИА Новости, 30.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:51 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980943838.html
Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам
Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам - РИА Новости, 30.10.2024
Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам
Порядка 2,5 миллиарда рублей выплатили инвалидам Подмосковья на меры социальной поддержки в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:51
2024-10-30T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
социальные выплаты
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Порядка 2,5 миллиарда рублей выплатили инвалидам Подмосковья на меры социальной поддержки в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что в регионе проживает более 370 тысяч жителей с инвалидностью, кроме социальной поддержки, они могут получить бесплатную реабилитацию в социальных центрах, а также выплату на приобретение необходимых средств реабилитации. Так, общая сумма выплат в этом году на меры поддержки составила порядка 2,5 миллиарда рублей. "Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным и постоянно вводим полезные цифровые сервисы или вовсе переводим в проактивный формат востребованные госуслуги", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Жители с инвалидностью могут оформить более 15 мер социальной поддержки, среди которых различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, а также санаторно-курортное лечение.
https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980885549.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Социальные выплаты

Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Порядка 2,5 миллиарда рублей выплатили инвалидам Подмосковья на меры социальной поддержки в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе проживает более 370 тысяч жителей с инвалидностью, кроме социальной поддержки, они могут получить бесплатную реабилитацию в социальных центрах, а также выплату на приобретение необходимых средств реабилитации.
Так, общая сумма выплат в этом году на меры поддержки составила порядка 2,5 миллиарда рублей.
"Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным и постоянно вводим полезные цифровые сервисы или вовсе переводим в проактивный формат востребованные госуслуги", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Жители с инвалидностью могут оформить более 15 мер социальной поддержки, среди которых различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, а также санаторно-курортное лечение.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваСоциальные выплаты
 
 
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