https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980943838.html

Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам

Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам - РИА Новости, 30.10.2024

Власти Подмосковья выплатили 2,5 миллиарда рублей инвалидам

Порядка 2,5 миллиарда рублей выплатили инвалидам Подмосковья на меры социальной поддержки в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:51

2024-10-30T15:51

2024-10-30T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

социальные выплаты

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Порядка 2,5 миллиарда рублей выплатили инвалидам Подмосковья на меры социальной поддержки в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что в регионе проживает более 370 тысяч жителей с инвалидностью, кроме социальной поддержки, они могут получить бесплатную реабилитацию в социальных центрах, а также выплату на приобретение необходимых средств реабилитации. Так, общая сумма выплат в этом году на меры поддержки составила порядка 2,5 миллиарда рублей. "Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным и постоянно вводим полезные цифровые сервисы или вовсе переводим в проактивный формат востребованные госуслуги", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Жители с инвалидностью могут оформить более 15 мер социальной поддержки, среди которых различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, а также санаторно-курортное лечение.

https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980885549.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты