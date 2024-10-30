https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980885549.html
Более 300 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Более 300 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию - РИА Новости, 30.10.2024
Более 300 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Обследование репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года прошли более 30 тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет, такая диспансеризация... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:21
2024-10-30T12:21
2024-10-30T12:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обследование репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года прошли более 30 тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет, такая диспансеризация является важным этапом при планировании беременности, сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева. "Обследование репродуктивного здоровья - правильный и важный этап в вопросе планирования беременности. Благодаря регулярным профосмотрам врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч жителей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980753975.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Обследование репродуктивного здоровья в Подмосковье с начала года прошли более 30 тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет, такая диспансеризация является важным этапом при планировании беременности, сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
"Обследование репродуктивного здоровья - правильный и важный этап в вопросе планирования беременности. Благодаря регулярным профосмотрам врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч жителей", - отметила Болатаева
, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции, добавили в ведомстве.