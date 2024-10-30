https://ria.ru/20241030/pns-1981003970.html

В Новосибирске завершили восстановительные работы после аварии на ПНС-5

В Новосибирске завершили восстановительные работы после аварии на ПНС-5 - РИА Новости, 30.10.2024

В Новосибирске завершили восстановительные работы после аварии на ПНС-5

Ремонтные бригады в Новосибирске завершили восстановительные работы на насосной станции, в результате аварии на которой 640 домов и соцобъектов остались без... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:49

2024-10-30T19:49

2024-10-30T19:49

происшествия

жкх

новосибирск

калининский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965218562_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e12bf5570ee5f30d0080c487dae0a92f.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Ремонтные бригады в Новосибирске завершили восстановительные работы на насосной станции, в результате аварии на которой 640 домов и соцобъектов остались без тепла, сообщает новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК). Ранее компания и мэрия сообщили, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. "К 22.20 (18.20 мск) восстановительные работы на ПНС-5 завершены. Два насоса запущены, они прошли испытания и работают штатно. Этих мощностей достаточно для обеспечения нормального режима теплоснабжения в зоне работы насосной станции. В течение двух часов давление в тепломагистрали достигнет необходимых значений для качественного запуска отопления во всех зданиях", - говорится в сообщении. В компании надеются, что до 02.00 (22.00 мск) появится возможность запускать системы теплоснабжения большинства домов. О достижении нормального режима теплоснабжения управляющие компании оперативно информируют. "Для ряда домов по соседству с ПНС-5 уже появились необходимые параметры для запуска отопления - на улицах Даргомыжского, Бардина, Магаданская, а также ЖК "Чкалов". Передаем первые телефонограммы на подключение", - отметили в СГК. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979631950.html

https://ria.ru/20241015/bastrykin--1978236775.html

новосибирск

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, новосибирск, калининский район, общество