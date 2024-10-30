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В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо - РИА Новости, 30.10.2024
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12:51 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/peskov-1980892993.html
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо - РИА Новости, 30.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо
Конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, готовность российского лидера к ним сохраняется, РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:51
2024-10-30T12:51
политика
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, готовность российского лидера к ним сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Фицо заявил, что готов "без колебаний" говорить с президентом Путиным в случае необходимости. "Нет, конкретных планов нет. Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли президент РФ к контактам с Фицо.
https://ria.ru/20241030/peskov-1980892663.html
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политика, россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков
Политика, Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо

Песков: конкретных планов по контактам Путина и премьера Словакии Фицо нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Роберт Фицо
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, готовность российского лидера к ним сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Фицо заявил, что готов "без колебаний" говорить с президентом Путиным в случае необходимости.
"Нет, конкретных планов нет. Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли президент РФ к контактам с Фицо.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Вчера, 12:50
 
ПолитикаРоссияСловакияВладимир ПутинРоберт ФицоДмитрий Песков
 
 
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