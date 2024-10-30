https://ria.ru/20241030/peskov-1980892993.html

В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо

В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо - РИА Новости, 30.10.2024

В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к контактам с Фицо

Конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, готовность российского лидера к ним сохраняется, РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:51

2024-10-30T12:51

2024-10-30T12:51

политика

россия

словакия

владимир путин

роберт фицо

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, готовность российского лидера к ним сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Фицо заявил, что готов "без колебаний" говорить с президентом Путиным в случае необходимости. "Нет, конкретных планов нет. Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли президент РФ к контактам с Фицо.

https://ria.ru/20241030/peskov-1980892663.html

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словакия

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политика, россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков