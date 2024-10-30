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Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию - РИА Новости, 30.10.2024
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12:50 30.10.2024 (обновлено: 13:26 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/peskov-1980892663.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию - РИА Новости, 30.10.2024
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел России вопрос журналистов о деталях визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:50
2024-10-30T13:26
россия
москва
пхеньян
дмитрий песков
цой сон хи
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел России вопрос журналистов о деталях визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию. "Это министр иностранных дел. Вам нужно всё-таки обращаться в наш МИД за информацией", - ответил Песков журналистам, комментируя визит Цой Сон Хи в Россию. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР проведет сегодня переговоры с официальными лицами в Москве, программа визита не раскрывается. Как информировало накануне посольство России в Пхеньяне, поездка министра проходит "в рамках стратегического диалога", договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран на саммите в июне.
https://ria.ru/20241029/koreja-1980635079.html
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россия, москва, пхеньян, дмитрий песков, цой сон хи, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, В мире
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию

Песков переадресовал в МИД вопрос о визите главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел России вопрос журналистов о деталях визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию.
"Это министр иностранных дел. Вам нужно всё-таки обращаться в наш МИД за информацией", - ответил Песков журналистам, комментируя визит Цой Сон Хи в Россию.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР проведет сегодня переговоры с официальными лицами в Москве, программа визита не раскрывается. Как информировало накануне посольство России в Пхеньяне, поездка министра проходит "в рамках стратегического диалога", договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран на саммите в июне.
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