https://ria.ru/20241030/peskov-1980892663.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию - РИА Новости, 30.10.2024
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел России вопрос журналистов о деталях визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:50
2024-10-30T12:50
2024-10-30T13:26
россия
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дмитрий песков
цой сон хи
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел России вопрос журналистов о деталях визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию. "Это министр иностранных дел. Вам нужно всё-таки обращаться в наш МИД за информацией", - ответил Песков журналистам, комментируя визит Цой Сон Хи в Россию. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР проведет сегодня переговоры с официальными лицами в Москве, программа визита не раскрывается. Как информировало накануне посольство России в Пхеньяне, поездка министра проходит "в рамках стратегического диалога", договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран на саммите в июне.
https://ria.ru/20241029/koreja-1980635079.html
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россия, москва, пхеньян, дмитрий песков, цой сон хи, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, В мире
Песков переадресовал в МИД вопрос о деталях визита главы МИД КНДР в Россию
Песков переадресовал в МИД вопрос о визите главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ