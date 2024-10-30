https://ria.ru/20241030/peskov-1980891040.html
Песков прокомментировал задержание российских журналистов в США
Песков прокомментировал задержание российских журналистов в США - РИА Новости, 30.10.2024
Песков прокомментировал задержание российских журналистов в США
Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ, для России это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:44
2024-10-30T12:44
2024-10-30T12:55
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ, для России это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тем более после выполнения всех формальностей, всех процедур по получению всех разрешений на въезд, такое отношение к журналистам противоречит принципам свободы СМИ. И, конечно, для нас это является неприемлемым", - сказал Песков, комментируя ситуацию с задержанием журналистов в аэропорту США.Ранее оператор "Известий" Владимир Боровиков сообщил, что его допрашивали 10 часов в американском аэропорту. Он записал видео, в котором рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами".
https://ria.ru/20241030/zhurnalist-1980879259.html
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США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Вашингтон (штат), Выборы президента США — 2024
Песков прокомментировал задержание российских журналистов в США
Песков: задержание журналистов противоречит принципам свободы СМИ