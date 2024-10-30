https://ria.ru/20241030/perekrestok-1980811344.html

"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя

"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя - РИА Новости, 30.10.2024

"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя

Торговая сеть "Перекресток" остановила продажи пирожного "Картошка" от "Можайского кондитерского завода" (МКД) в связи с публикациями об антисанитарии, компании РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T00:43

2024-10-30T00:43

2024-10-30T01:10

торговый дом "перекресток"

вкусвилл

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Перекресток" остановила продажи пирожного "Картошка" от "Можайского кондитерского завода" (МКД) в связи с публикациями об антисанитарии, компании нужно выяснить обстоятельства и подвести итоги внутреннего расследования, заявили РИА Новости в Х5 Group.Ранее, во вторник вечером, в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. По словам работников, их рабочие места похожи на заводские помещения, а не на место, где готовят еду: сахар и мука валяются на полу в полупорванных пакетах, везде мусор, грязь, бисквиты лежат на столах, сырье несвежее. При этом МКД сотрудничает с "Перекрестком" и "Вкусвиллом", поставляя туда пирожные "Картошка" и банановые кексы соответственно."В связи с публикациями об антисанитарии на "Можайском кондитерском заводе" продажи пирожного "Картошка" этого производителя остановлены до выяснения всех обстоятельств и итогов внутреннего расследования", - рассказали в компании.Отмечается, что кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе "Перекрестков" или заказать в приложении. Кроме того, поставки с распределительного центра также заблокированы.РИА Новости также направило запросы в "Можайский кондитерский завод" и торговую сеть "Вкусвилл".

https://ria.ru/20240729/moskva-1962758467.html

https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html

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торговый дом "перекресток", вкусвилл