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"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя - РИА Новости, 30.10.2024
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00:43 30.10.2024 (обновлено: 01:10 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/perekrestok-1980811344.html
"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя
"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя - РИА Новости, 30.10.2024
"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя
Торговая сеть "Перекресток" остановила продажи пирожного "Картошка" от "Можайского кондитерского завода" (МКД) в связи с публикациями об антисанитарии, компании РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T00:43
2024-10-30T01:10
торговый дом "перекресток"
вкусвилл
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Перекресток" остановила продажи пирожного "Картошка" от "Можайского кондитерского завода" (МКД) в связи с публикациями об антисанитарии, компании нужно выяснить обстоятельства и подвести итоги внутреннего расследования, заявили РИА Новости в Х5 Group.Ранее, во вторник вечером, в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. По словам работников, их рабочие места похожи на заводские помещения, а не на место, где готовят еду: сахар и мука валяются на полу в полупорванных пакетах, везде мусор, грязь, бисквиты лежат на столах, сырье несвежее. При этом МКД сотрудничает с "Перекрестком" и "Вкусвиллом", поставляя туда пирожные "Картошка" и банановые кексы соответственно."В связи с публикациями об антисанитарии на "Можайском кондитерском заводе" продажи пирожного "Картошка" этого производителя остановлены до выяснения всех обстоятельств и итогов внутреннего расследования", - рассказали в компании.Отмечается, что кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе "Перекрестков" или заказать в приложении. Кроме того, поставки с распределительного центра также заблокированы.РИА Новости также направило запросы в "Можайский кондитерский завод" и торговую сеть "Вкусвилл".
https://ria.ru/20240729/moskva-1962758467.html
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торговый дом "перекресток", вкусвилл
Торговый дом "Перекресток", ВкусВилл
"Перекресток" прекратил продажу пирожных "Картошка" от одного производителя

"Перекресток" остановил продажи "Картошки" от "Можайского кондитерского завода"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Перекресток" остановила продажи пирожного "Картошка" от "Можайского кондитерского завода" (МКД) в связи с публикациями об антисанитарии, компании нужно выяснить обстоятельства и подвести итоги внутреннего расследования, заявили РИА Новости в Х5 Group.
Ранее, во вторник вечером, в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. По словам работников, их рабочие места похожи на заводские помещения, а не на место, где готовят еду: сахар и мука валяются на полу в полупорванных пакетах, везде мусор, грязь, бисквиты лежат на столах, сырье несвежее. При этом МКД сотрудничает с "Перекрестком" и "Вкусвиллом", поставляя туда пирожные "Картошка" и банановые кексы соответственно.
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"В связи с публикациями об антисанитарии на "Можайском кондитерском заводе" продажи пирожного "Картошка" этого производителя остановлены до выяснения всех обстоятельств и итогов внутреннего расследования", - рассказали в компании.
Отмечается, что кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе "Перекрестков" или заказать в приложении. Кроме того, поставки с распределительного центра также заблокированы.
РИА Новости также направило запросы в "Можайский кондитерский завод" и торговую сеть "Вкусвилл".
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Торговый дом "Перекресток"ВкусВилл
 
 
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