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СМИ: Украина захотела договориться с Россией по одному вопросу - РИА Новости, 30.10.2024
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02:37 30.10.2024 (обновлено: 06:35 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/peregovory-1980816084.html
СМИ: Украина захотела договориться с Россией по одному вопросу
СМИ: Украина захотела договориться с Россией по одному вопросу - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ: Украина захотела договориться с Россией по одному вопросу
Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, утверждает британская газета РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:37
2024-10-30T06:35
в мире
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россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.&quot;Идут переговоры в начальной стадии. &lt;…&gt; Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах&quot;, — приводит газета слова украинского дипломата.По утверждению источников, Киев якобы стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара", а также что Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами.При этом утверждается, что Россия вряд ли согласится на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев планирует продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление на Москву.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это высказывание главы киевского режима, отметил, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.
https://ria.ru/20241023/udary-1979515377.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, денис шмыгаль, укрэнерго
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
СМИ: Украина захотела договориться с Россией по одному вопросу

FT: Украина захотела переговоров с Россией об отказе от ударов по энергообъектам

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.
«

"Идут переговоры в начальной стадии. <…> Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах", — приводит газета слова украинского дипломата.

По утверждению источников, Киев якобы стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара", а также что Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами.
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При этом утверждается, что Россия вряд ли согласится на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.
В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев планирует продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление на Москву.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это высказывание главы киевского режима, отметил, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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Зеленский в конце сентября заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.
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