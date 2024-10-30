https://ria.ru/20241030/peredvizhniki-1980928841.html

Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке

Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке - РИА Новости, 30.10.2024

Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке

Более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников представили на выставке... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:17

2024-10-30T16:17

2024-10-30T16:52

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников представили на выставке "Передвижники" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."Более 150 картин художников-передвижников представили на первой выставке в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной", - рассказали в пресс-службе.Товарищество за 50 лет существования охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало значительное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Ядро Товарищества составили ведущие мастера эпохи — Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников, Николай Ярошенко и другие. Они оставили яркий след в истории отечественной живописи, и сегодня творчество передвижников является общепризнанной классикой русского искусства.В первом разделе экспозиции представили произведения, ставшие хрестоматийными, признанной классикой русского искусства, - полотна философско-этического свойства, картины, сфокусированные на социальной проблематике, портреты, раскрывающие психологию человека эпохи "газет и вопросов", разнообразные пейзажные виды и ландшафты.На выставке экспонируются мультимедийный проект, рассказывающий о деятельности Товарищества: о том, как трудно было организовывались выставки, как решались вопросы транспортировки и представления картин, что писала столичная и провинциальная критика о выставках Товарищества, с какими проблемами сталкивались художники и о многих малоизвестных подробностях их жизни.Выставка завершается разделом "Главные коллекционеры передвижников".Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова отметила, что этот проект не только актуализирует наследие страны, но и создает живой диалог между прошлым и будущим, подчеркивая значимость творчества художников-передвижников в контексте современности и раскрывая вечные темы поиска исторической истины и справедливости, уважения к человеку и любви к родной земле.По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Елены Проничевой, корпус на Кадашевской набережной предоставит новые возможности не только для выставочных проектов, но и для реставраторов и для отделов, которые планируется переместить в новое здание. Она также подчеркнула, что работы передвижников – сердце коллекции Третьяковской галереи, которая хранит главные произведения художников.

https://ria.ru/20240924/malyavin-1974487836.html

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