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Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке - РИА Новости, 30.10.2024
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Музейные маршруты России
 
16:17 30.10.2024 (обновлено: 16:52 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/peredvizhniki-1980928841.html
Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке
Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке - РИА Новости, 30.10.2024
Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке
Более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников представили на выставке... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:17
2024-10-30T16:52
музейные маршруты россии
россия
москва
третьяковская галерея
иван шишкин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников представили на выставке "Передвижники" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;Более 150 картин художников-передвижников представили на первой выставке в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной&quot;, - рассказали в пресс-службе.Товарищество за 50 лет существования охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало значительное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Ядро Товарищества составили ведущие мастера эпохи — Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников, Николай Ярошенко и другие. Они оставили яркий след в истории отечественной живописи, и сегодня творчество передвижников является общепризнанной классикой русского искусства.В первом разделе экспозиции представили произведения, ставшие хрестоматийными, признанной классикой русского искусства, - полотна философско-этического свойства, картины, сфокусированные на социальной проблематике, портреты, раскрывающие психологию человека эпохи "газет и вопросов", разнообразные пейзажные виды и ландшафты.На выставке экспонируются мультимедийный проект, рассказывающий о деятельности Товарищества: о том, как трудно было организовывались выставки, как решались вопросы транспортировки и представления картин, что писала столичная и провинциальная критика о выставках Товарищества, с какими проблемами сталкивались художники и о многих малоизвестных подробностях их жизни.Выставка завершается разделом "Главные коллекционеры передвижников".Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова отметила, что этот проект не только актуализирует наследие страны, но и создает живой диалог между прошлым и будущим, подчеркивая значимость творчества художников-передвижников в контексте современности и раскрывая вечные темы поиска исторической истины и справедливости, уважения к человеку и любви к родной земле.По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Елены Проничевой, корпус на Кадашевской набережной предоставит новые возможности не только для выставочных проектов, но и для реставраторов и для отделов, которые планируется переместить в новое здание. Она также подчеркнула, что работы передвижников – сердце коллекции Третьяковской галереи, которая хранит главные произведения художников.
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россия, москва, третьяковская галерея, иван шишкин, василий суриков, илья репин
Музейные маршруты России, Россия, Москва, Третьяковская галерея, Иван Шишкин, Василий Суриков, Илья Репин

Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители изучают картину Ивана Крамского "Неизвестная" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве
Посетители изучают картину Ивана Крамского Неизвестная на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников представили на выставке "Передвижники" в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
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"Более 150 картин художников-передвижников представили на первой выставке в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной", - рассказали в пресс-службе.

© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
5 из 5
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 5
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 5
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 5
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
4 из 5
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
5 из 5
Товарищество за 50 лет существования охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало значительное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Ядро Товарищества составили ведущие мастера эпохи — Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников, Николай Ярошенко и другие. Они оставили яркий след в истории отечественной живописи, и сегодня творчество передвижников является общепризнанной классикой русского искусства.
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 3
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 3
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
2 из 3
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
3 из 3
В первом разделе экспозиции представили произведения, ставшие хрестоматийными, признанной классикой русского искусства, - полотна философско-этического свойства, картины, сфокусированные на социальной проблематике, портреты, раскрывающие психологию человека эпохи "газет и вопросов", разнообразные пейзажные виды и ландшафты.
На выставке экспонируются мультимедийный проект, рассказывающий о деятельности Товарищества: о том, как трудно было организовывались выставки, как решались вопросы транспортировки и представления картин, что писала столичная и провинциальная критика о выставках Товарищества, с какими проблемами сталкивались художники и о многих малоизвестных подробностях их жизни.
Выставка завершается разделом "Главные коллекционеры передвижников".
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки Передвижники в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
Посетительница на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве
Посетительница на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители изучают картину Василия Перова "Портрет Ф.М. Достоевского" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
Посетители изучают картину Василия Перова Портрет Ф.М. Достоевского на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве
Посетители изучают картину Василия Перова "Портрет Ф.М. Достоевского" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетительница у картины Ивана Крамского "Портрет И.И. Шишкина" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
Посетительница у картины Ивана Крамского Портрет И.И. Шишкина на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве
Посетительница у картины Ивана Крамского "Портрет И.И. Шишкина" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4
Открытие выставки "Передвижники" в новом корпусе Третьяковкой галереи на Кадашевской набережной
© Фото предоставлено пресс-службой ГТГ
1 из 4
Посетительница на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
Посетители изучают картину Василия Перова "Портрет Ф.М. Достоевского" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4
Посетительница у картины Ивана Крамского "Портрет И.И. Шишкина" на открытии выставки "Передвижники" в корпусе на Кадашевской набережной Третьяковской галереи в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4
Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова отметила, что этот проект не только актуализирует наследие страны, но и создает живой диалог между прошлым и будущим, подчеркивая значимость творчества художников-передвижников в контексте современности и раскрывая вечные темы поиска исторической истины и справедливости, уважения к человеку и любви к родной земле.
По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Елены Проничевой, корпус на Кадашевской набережной предоставит новые возможности не только для выставочных проектов, но и для реставраторов и для отделов, которые планируется переместить в новое здание. Она также подчеркнула, что работы передвижников – сердце коллекции Третьяковской галереи, которая хранит главные произведения художников.
Выставочный проект Адепты красного​​​. Малявин & Архипов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Третьяковской галерее открылась выставка "Адепты красного"
24 сентября, 19:12
 
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